Approvato il piano triennale del personale: in arrivo cinque agenti della Municipale

GROSSETO – Via libera da parte della giunta comunale al Piano triennale dei fabbisogni del personale 2022-2024, il documento che rimodula la dotazione organica dell’ente, in coerenza con gli strumenti di programmazione e nel rispetto dei vincoli finanziari, per un impiego ottimale delle risorse umane della struttura.

“Quello che emerge dal documento approvato oggi è in primo luogo un ente estremamente reattivo che ha saputo procedere con grande velocità alla programmazione assunzionale per assecondare al meglio i bisogni dell’amministrazione – afferma il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. In seguito ad uno studio approfondito, abbiamo ritenuto opportuno in particolare dotare la struttura di nuove figure direttive ad alta specializzazione, potenziando l’organico in quei settori cruciali per lo sviluppo e la crescita del territorio”.

Sono previste sei alte professionalità, come da decreto legge 80/2021, che entreranno a tempo determinato per supportare il lavoro degli uffici tecnici per quanto riguarda la predisposizione dei progetti legati al Pnrr, fondamentali per attirare i fondi europei in Maremma, per essere all’altezza delle sfide che attendono gli enti locali nell’ambito delle linee strategiche per la ripresa post covid.

Potenziata la Polizia municipale, con cinque nuovi agenti pronti ad entrare nell’organico per garantire ulteriore sicurezza in città. Confermata anche la presenza dei vigili stagionali con 15 nuove unità che serviranno per intensificare la presenza della Polizia municipale sul territorio tra aprile e settembre, periodo in cui arriva in Maremma un maggior afflusso turistico.

“L’approvazione del Piano 2022-2024 – conclude il sindaco – si inserisce in un meccanismo già ben oliato, grazie alla rapidità con la quale sono stati svolti gli ultimi concorsi, con nuovo personale in sostituzione dei pensionamenti, ovvero un ricambio generazionale importante nell’ambito della nuova macro-organizzazione che ridisegna la struttura amministrativa, con l’obiettivo di semplificare al massimo i processi all’interno dell’Ente e garantire massima efficienza a cittadini, imprese.”