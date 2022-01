Il grande nuoto torna in città: «In estate quattro eventi prestigiosi»

PIOMBINO – La città di Piombino ospiterà in estate quattro competizioni di nuoto di altissimo livello: il Comune ha concesso il patrocinio alla società Olimpic Nuoto Napoli per l’organizzazione di quattro gare in mare di rilievo nazionale e internazionale sotto l’egida della Fin, Federazione Italiana Nuoto, e della Len, League European Natation. Teatro delle manifestazioni sarà nuovamente piazza Bovio.

“Siamo davvero orgogliosi di ospitare nella nostra città eventi sportivi così prestigiosi – ha detto il sindaco Francesco Ferrari -. La città di Piombino, nella fattispecie la nostra meravigliosa piazza Bovio, si dimostra ancora una volta uno scenario perfetto per le competizioni di nuoto. È davvero difficile pensare a una cornice migliore per questo genere di attività e anno dopo anno sempre più persone se ne stanno accorgendo; persone che vengono qua per la gara, come atleti, giudici, tecnici, familiari, e inevitabilmente finiscono per innamorarsi del contesto. Promuovere lo sport significa anche promuovere il territorio, questa amministrazione lo ripete dal proprio insediamento; quando poi la naturale conformazione del luogo asseconda e avvalora la spettacolarità dell’attività atletica allora il quadro risulta perfetto. La vocazione sportiva di Piombino è un valore aggiunto che concorrerà a restituire alla città il meritato prestigio, per questo ringraziamo la società Olimpic Nuoto Napoli per il fondamentale contributo”.

“La fattiva e sollecita collaborazione con tutti gli esponenti dell’amministrazione comunale, la spettacolarità del campo gara e del territorio ci hanno regalato un’emozione tale da superare le difficoltà pratiche di questo periodo – ha detto il presidente di Olimpic Nuoto Napoli Alfredo Mangione -; siamo convinti che questa esperienza possa continuare a premiare gli atleti e le società che si impegnano in questa durissima disciplina ed a far conoscere ancora di più questo meraviglioso territorio. Ringraziamo il Comune di Piombino per tutto questo”.

Il programma prevede lo svolgimento della Coppa Len il 3 giugno, i Campionati Italiani Assoluti Fin di nuoto in acque libere dal 3 al 7 luglio, i Campionati Italiani Master dall’8 al 10 luglio e i Campionati Regionali Toscani Fin di nuoto di fondo il 16 e 17 luglio. Tutte le gare si svolgeranno in piazza Bovio e piazzale di Alaggio; in caso di maltempo verranno spostate nel Golfo di Baratti.