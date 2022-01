Grosseto 2022, iscrizioni aperte fino al primo maggio. Ecco come partecipare

GROSSETO – Sono aperte fino a domenica 1 maggio le iscrizioni a Grosseto 2022, gli European masters athletics championships non stadia, manifestazione organizzata dall’associazione sportiva Track & Field Master Grosseto e dalla Federazione europea master di atletica leggera con il supporto del Comune di Grosseto in programma da giovedì 12 a domenica 15 maggio nel capoluogo.

Per partecipare alle gare in calendario – marcia, corsa e nordic walking – occorre cliccare sul link nella home page del sito www.grosseto2022.com e seguire le indicazioni utilizzando la piattaforma OpenTrack. “Siamo lieti di ospitare un altro importante meeting internazionale di atletica – dichiarano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il suo vice ed assessore allo Sport Fabrizio Rossi –. Grosseto e il suo territorio comunale offrono grandi opportunità, logistiche e climatiche in primis, per l’organizzazione di simili eventi, che senza dubbio contribuiscono a sostenere anche la ripartenza del settore turistico, magari, come in questo caso, andando ad anticipare a primavera quel rilancio per le nostre imprese che ci auguriamo arrivi in pieno con la stagione estiva. Da parte nostra l’invito agli atleti è di cogliere questa grande occasione di ritorno all’attività sportiva, unendola alla scoperta della nostra città e della nostra Maremma”.

Le iscrizioni non tardano ad arrivare. “Abbiamo già ricevuto le prime adesioni – spiega Ernesto Croci, presidente del comitato organizzatore – e questo ci fa ben sperare. Sappiamo che tra gli atleti la voglia di gareggiare è tanta, specialmente in questo periodo difficile a causa della pandemia: tornare in pista, correre, marciare o camminare, è la speranza di tutti gli appassionati di queste discipline e la nostra manifestazione sarà la prima a livello europeo dopo mesi di stop. Intanto il comitato sta continuando a organizzare ogni singolo aspetto dell’evento per essere pronti ad accogliere al meglio gli iscritti”. A Grosseto sono attesi più di 3mila atleti da tutta Europa: uomini e donne over 35 che si cimenteranno nelle varie discipline tra il centro sportivo di via Mercurio e il parco Sandro Pertini di viale Giotto, le vie del centro storico grossetano e il campeggio Le Marze che ospiterà gli appassionati di nordic walking.