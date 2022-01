Giornata della Memoria: le iniziative dei Comuni maremmani

GROSSETO – I Comuni celebrano la Giornata della Memoria, che ricorre nella giornata di giovedì 27 gennaio.

GROSSETO

Il 27 gennaio, nella mattinata, si terrà davanti al Municipio di Grosseto la commemorazione istituzionale della Giornata della Memoria, organizzata dall’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea (Isgrec) e dall’Anpi provinciale “Norma Parenti” di Grosseto.

In occasione della ricorrenza, istituita dalla legge 20 Luglio 2000 n. 211, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, che ricorre nella data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz da parte dell’Armata Rossa, si terrà una cerimonia di lucidatura simbolica delle Pietre d’inciampo in ricordo dei tre deportati politici della provincia di Grosseto (Albo Bellucci, Italo Ragni, Giuseppe Scopetani).

Alla cerimonia parteciperanno Fabrizio Rossi (vicesindaco di Grosseto), Paola Berardino (prefetto di Grosseto), Francesco Limatola (presidente della Provincia), Luciano Calì (presidente del Comitato provinciale “Norma Parenti” dell’Anpi di Grosseto), Gisella Ginanneschi (presidente sezione Anpi di Grosseto “Palazzoli”), Daniela Castiglione (presidente sezione Anpi di Grosseto “Nespolo”). Coordinerà Lio Scheggi, presidente dell’Isgrec.

La cerimonia, nel rispetto dei criteri del distanziamento sociale e del divieto di assembramento, sarà riservata alle Autorità. La registrazione sarà trasmessa on line nelle pagine Facebook dell’Isgrec e delle sezioni Anpi alle ore 21.

MONTE ARGENATARIO

La commissione Pari Opportunità del Comune di Monte Argentario, in occasione della Giornata della Memoria, che si celebra il 27 gennaio di ogni anno, dato il permanere dell’emergenza Covid che limita la possibilità di intraprendere iniziative per rendere omaggio alle vittime di quel tragico e oscuro periodo della storia e per conservarne la memoria, propone una live streaming con Liora Reich, figlia di Samuel Reich sopravvissuto alla Shoah, la quale riporterà alcune testimonianze della terribile esperienza vissuta dal padre.

L’appuntamento è fissato per giovedì 27 gennaio alle ore 15:00.

“Si tratta di un evento che ha la finalità di tenere sempre vivo il ricordo e tributare il doveroso omaggio alle vittime e a quanti si opposero al progetto di sterminio nazista, sacrificando la propria libertà e la propria vita – spiega, in una nota, la Commissione Pari opportunità -. Il giorno della memoria fu istituito dal parlamento italiano, con la legge n.211 del 2000 e in tutto il mondo il 2005 fissando la data il 27 gennaio, data in cui l’armata rossa è entrata nel campo di Auschwitz. In Italia, in Europa e nel mondo sono in aumento forme di intolleranza, odio e aggressività verso persone e comunità motivate da differenze religiose, etniche e nazionalismi, da condannare senza riserve. Noi della commissione contrastiamo tutto ciò con la cultura, la conoscenza e la democrazia. Nel corso della storia ci sono stati tanti genocidi: Armeni in Turchia, Cambogia dei comunisti, deportazioni di Stalin. Quello che rende unica la Shoah è il fatto che si trattò di un genocidio razziale, ben organizzato, con impianti efficienti per sterminare un popolo intero nel cuore dell’Europa. ‘Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario‘ ci ricorda Primo Levi“.

La commissione ringrazia il sindaco e l’amministrazione comunale che ha permesso di organizzare questo evento in diretta streaming, con conseguente possibilità di assistere all’incontro, collegandosi al seguente link https://www.youtube.com/watch?v=bXIcoP0899A e sulla pagina Facebook della Commissione Pari Opportunità Monte Argentario.