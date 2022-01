GAVORRANO – Alla fine è scesa Simona Vasile, la madre di un ragazzo disabile che da 12 giorni aspettava il green pass per il figlio, guarito dal Covid. Il green pass a lungo atteso alla fine è arrivato.

Stamani la mamma ha voluto portare la sua protesta all’attenzione di tutti, salendo sulla torre del pozzo Roma, nella miniera di Gavorrano. E lì è rimasta sino a pochi minuti fa.

Sul posto sono rapidamente arrivati carabinieri (chiamati dalla stessa mamma), vigili del fuoco e 118. Poi il sindaco, Andrea Biondi, che ieri si era interessato alla vicenda.

Infine sul posto sono arrivati il marito della donna, salito anche sulla torre per parlarle, e i genitori di lei.

«Mi dispiace di aver dovuto fare tutta questa sceneggiata per ottenere una cosa che era nel mio diritto, perché l’errore nel sistema ci sta, ma il problema è che non si sa a chi rivolgersi in questi casi. I carabinieri mi hanno detto che avrei potuto andare da loro: in questi 12 giorni mi sono rivolta a tutti, a tutti, e tutti mi rispondevano che dipendeva dal Ministero».

Protesta di una mamma: sale su pozzo Roma a decine di metri

La donna in questo momento si trova in caserma, a Gavorrano, per il verbalizzare quanto avvenuto.