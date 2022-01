Acquedotto del Fiora, bolletta web: ecco il sito per conoscere la fattura dell’acqua

GROSSETO – “Facile, sostenibile, interattiva: è la bolletta web di AdF, una delle molteplici soluzioni digitali che l’azienda mette a disposizione dei clienti per occuparsi delle proprie utenze ovunque e da qualunque dispositivo”, recita così la nota di Acquedotto del Fiora.

“Un’opportunità che AdF invita a cogliere in questo periodo, ancora di più in virtù delle problematiche derivanti dall’attuale situazione sanitaria: la bolletta web infatti, oltre ad essere consultabile in qualunque momento e con ogni tipo di dispositivo, viene ricevuta immediatamente dopo la sua emissione, evitando il rischio che a causa di eventuali sovraccarichi sui sistemi di postalizzazione, possa arrivare in ritardo oltre la data di scadenza”.

“La bolletta web di AdF è oggi un mini sito facile da navigare, intuitivo, organizzato in aree tematiche per accedere in modo semplice e digitale alle informazioni sulla fattura idrica. Un cambiamento che segue il restyling della bolletta cartacea e che offre un’esperienza di lettura agile e interattiva: è possibile controllare i propri consumi, il dettaglio dei costi in bolletta, accedere ai servizi digitali e tanto altro. Offre anche uno spazio per saperne di più sull’acqua erogata da AdF e per lasciare un commento su questo nuovo servizio, così che l’azienda possa avere un feedback diretto dai clienti. In più, bolletta web aiuta l’ambiente perché riduce il consumo di carta e le emissioni di anidride carbonica. Inoltre, per coloro che attivano la bolletta web e anche la domiciliazione bancaria o postale, dopo un anno AdF mette a disposizione un bonus fedeltà di 5 euro una tantum, erogato in bolletta”, prosegue.

“Per entrare nel mondo della bolletta web è sufficiente registrarsi all’area riservata MyFiora e una volta effettuato l’accesso, attivare l’apposita opzione. In alternativa, bolletta web può essere attivata anche telefonicamente, contattando i numeri di Attenzione al cliente 800 887755 (da rete fissa) e 0564 448844 (da cellulare e dall’estero), attivi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 13”, conclude la nota.