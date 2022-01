Un nuovo look per piazza Don Micheletti: «Via l’asfalto dal centro storico»

PIOMBINO – Va avanti il progetto di riqualificazione del centro storico: la giunta ha approvato il progetto preliminare per la ripavimentazione di piazza Don Ivo Micheletti sulla quale si affaccia la Concattedrale Sant’Antimo.

“Il nostro obiettivo – spiega Marco Vita, assessore ai lavori pubblici – è quello di rimuovere l’asfalto deteriorato, che oltretutto è poco coerente con il contesto storico architettonico, in tutte le vie del Centro e posare una pavimentazione più idonea che renda le aree più fruibili e che possa valorizzare le bellezze della nostra città. Lo stesso faremo per via del Fossato e via Cairoli, per le quali è già allo studio il progetto, e gradualmente ci estenderemo al resto del centro storico”.

“Questo primo intervento costerà circa 230 mila euro finanziato tramite mutuo e prevede la posa di un pavimentazione in granito di varie pezzature con una decorazione che guidi lo sguardo del visitatore verso la facciata della Chiesa. Il passo successivo sarà l’approvazione del progetto da parte della Soprintendenza, poi sarà il momento della realizzazione del progetto definitivo e dell’affidamento dei lavori”.

“Saranno rivisti anche tutti i sottoservizi, in collaborazione con i soggetti interessati, così da operare una razionalizzazione visto che sono stati oggetto di interventi non coordinati e ormai datati”.