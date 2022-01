GROSSETO – Chissà come sono rimasti, i ladri, quando hanno aperto il borsone trovando, invece che soldi o oggetti da rivendere, vestaglia, pantaloni e cuffia. Insomma una divisa da lavoro, loro che forse, di lavorare, hanno avuto sempre poca voglia.

Il furto è avvenuto questa mattina, in via Montebello, a Grosseto in un parcheggio. È la proprietaria dell’auto a raccontarlo su Facebook.

«Stamani in via Montebello, dove parcheggio tutte le mattine per andare a lavoro, hanno visto bene di rompermi il finestrino per rubarmi il borsone, con dentro, vestaglia pantaloni e cuffia… divisa da lavoro».

Un danno importante (il costo del vetro del finestrino) ben più alto del valore della merce rubata.