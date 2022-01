Il sindaco di Sorano: «Regione e Asl diano dati certi sui positivi Covid. Troppe differenze»

SORANO – «Regione e Asl forniteci dati certi» la richiesta viene dal sindaco di Sorano Pierandrea Vanni, che commenta i dati covid di ieri per il suo comune.

«Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che informa quotidianamente dei casi positivi, ne indica per Sorano 20 nuovi. Il bollettino della Usl invece riferisce di 12. Poiché sia il presidente della Regione che l’Usl fanno riferimento alle 24 precedenti non si capisce questa non piccola differenza».

«Ma non basta, la tabella riepilogativa numerica del servizio informativo regionale parla, sempre oggi, di 83 positivi in tutto. Ieri ne dava 77 e quindi sarebbero 6 soli in più».

«Questo non è il tempo delle polemiche, anche se gli argomenti certo non mancherebbero, ed è il tempo di contrastare in ogni modo possibile il virus con le armi che abbiamo a disposizione. E allora mi limito a chiedere a Usl e Regione: per cortesia potreste dare finalmente dati certi e univoci?».

«Il direttore generale della USL di fronte alle iniziative di alcuni Comuni, compreso Sorano, che hanno invitato i cittadini positivi a segnalarlo, ha tenuto a precisare che tali iniziative non sostituiscono quelle della Usl. Giusto. Quando la pandemia sarà finita forniremo un elenco di quello che i Comuni hanno fatto con senso di responsabilità a volte integrando l’azione della Usl, più spesso sostituendola» conclude Vanni.