Quirinale2022, Giani pronto a votare: «Vorrei un presidente come Mattarella o Draghi»

ROMA – “Un passaggio fondamentale, al quale io rispondo come grande elettore del popolo toscano”, il presidente della Regione Eugenio Giani è davanti Montecitorio, pronto a dare il suo voto in questa prima chiama per l’elezione del presidente della Repubblica.

“Spero che la dialettica politica porti a far sì che il presidente della Repubblica sia veramente un garante dell’unità del popolo italiano – prosegue Giani -, dell’equilibrio fra i poteri della Repubblica. E spero che sia una persona che ha quell’alto spessore che hanno figure come Sergio Mattarella, a cui va il mio saluto e il mio caloroso abbraccio per quello che ha fatto in questi sette anni, o Mario Draghi, che ci ha ridato un’autorevolezza a livello internazionale”.