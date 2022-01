Coronavirus in Italia: 77.696 nuovi casi e 352 morti. Calano i positivi, non succedeva da ottobre

GROSSETO - Sono 77.696 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri 138.860), come segnala il bollettino del Ministero della Salute, su 519.293 tamponi. Il tasso di positività sale al 15,0% (ieri 14,9%). 2.709.857 gli attualmente positivi (-25.049, ieri +10.957). E' la prima volta, durante la quarta ondata, che si assiste alla riduzione del numero di attualmente positivi. Non succedeva dal 22 ottobre scorso.

Sale ad almeno 10.001.344 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio della pandemia.

Sono invece 352 i morti (ieri 227) per un totale da inizio emergenza sanitaria che arriva a quota 143.875.

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 24 gennaio 2022" su Spreaker.

Sono 1.685 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid (come ieri). Gli ingressi giornalieri sono stati 101 (ieri 132). I ricoverati nei reparti ordinari sono 19.862 (+253).

Sono 102.363 i guariti nelle ultime 24 ore in Italia (ieri 131.303), 7.147.612 da inizio emergenza.