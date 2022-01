Coronavirus: 5.603 nuovi positivi in Toscana su 34.405 test

GROSSETO – I nuovi casi registrati in Toscana sono 5.603 su 34.405 test di cui 16.075 tamponi molecolari e 18.330 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,29% (53,4% sulle prime diagnosi). Lo anticipa come ogni giorno il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che fornisce i risultati dei tamponi processati sino alla mezzanotte.

402 i nuovi positivi in Maremma. Di questi cinque sono a Monterotondo Marittimo, otto a Santa Fiora, tre a Roccalbegna, 207 a Grosseto, 30 a Monte Argentario, sei a Cinigiano, nove a Capalbio, due a Seggiano, sette a Scarlino, 16 a Roccastrada, 15 a Gavorrano, 11 a Castiglione della Pescaia, 31 a Follonica, sette a Castel del Piano, nove a Massa Marittima, 15 a Orbetello, uno a Semproniano, tre a Civitella Paganico, quattro a Scansano, tre ad Arcidosso, cinque a Manciano, due a Magliano in Toscana, due a Pitigliano, uno a Campagnatico.

I comuni sono suddivisi per ASL e ordinati in base al tasso di nuovi positivi ogni 100mila abitanti. I numeri della Regione, come già avvenuto nei giorni scorsi, potrebbero discordare in parte da quelli che vengono comunicati dalla Asl Toscana sud est.