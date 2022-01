Calcio femminile, Roselle prima tappa di un tour itinerante per valorizzare le baby giocatrici

ROSELLE – Si svolgerà il 20 febbraio presso il Centro sportivo di Roselle la prima tappa di una serie di raduni itineranti incentrati sul calcio femminile, organizzati dalla Apssd Liberi di giocare a calcio e in collaborazione con il CSI di Grosseto, l’Us Grosseto 1912. Importante anche il contributo di tutte le altre società della provincia che si sono adoperate nella creazione di un censimento utile all’individuazione dei luoghi dove puntare allo sviluppo e potenziamento.

La manifestazione è aperta a tutte le bambine e ragazze che vorrebbero sperimentare il piacere di fare squadra per un giorno, o semplicemente provare a conoscere la disciplina del calcio e punta a valorizzare le bambine che già praticano calcio a livello provinciale, ma anche ad aprire le porte alle nuove che vorranno sperimentare una disciplina bella come quella del calcio, in via di sviluppo e con grandi potenzialità. Sono invitate le società provenienti dalle regioni limitrofe cosi da voler creare un circuito dove inter scambiarci gli eventi valorizzativi futuri.

Obiettivo dell’evento è far giocare per tutta giornata le giocatrici come a farle socializzare e vivere una giornata pranzando da sole come vere atlete, condividendo per chi vuole anche lo spogliatoio a fine evento.

E’ prevista una premiazione simbolica celebrativa con la speranza sia ricordata come il punto di partenza per lo sviluppo del calcio femminile provinciale.

L’accesso è libero, gratuito ed aperto a tutte le fasce d’età previa prenotazione obbligatoria al fine organizzativo ed assicurativo.

Le iscrizioni chiuderanno il 12 febbraio. Per informazioni e chiarimenti contattare il referente Michel Coccia al 3202685678 o presso le rispettive società di appartenenza.