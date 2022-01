Blue Factor in partita fino all’ultimo, debutto con pareggio per la rosa di serie B

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Inizia con un rocambolesco pareggio il campionato di serie B per la giovane squadra della Blue Factor. A Camaiore i biancocelesti sono sempre rimasti in partita e alla fine hanno ottenuto un punto, con il 6-6 finale. La squadra è stata guidata per la prima volta in panchina da Alberto Aloisi, che da alcuni giorni è entrato a far parte degli allenatori della società del presidente Marcello Pericoli.

“Alberto Aloisi oltre a rimanere coordinatore regionale della Fisr – ha spiegato proprio Pericoli – ha accettato la nostra proposta di entrare a far parte del nostro staff tecnico. E vista l’assenza di Carlo Gucci, fermato dal Covid, ha subito diretto la squadra di serie B. Facciamo ad Alberto, che è stato un nostro giocatore i migliori auguri per questa nuova sfida”. E i ragazzi hanno subito recepito le indicazioni di Aloisi. Tra l’altro il Camaiore era rinforzato da diversi elementi della squadra di serie A2, mentre nel Castiglione hanno giocato i giovani che partecipano anche al campionato Under 19, chiamati anche a rinforzare la serie A2 all’evenienza. La partita è stato un susseguirsi di emozioni, con la Blue Factor avanti alla fine del primo tempo sul 3-2, con i gol di Emanuele Perfetti, e la doppietta di Guarguaglini. Nella ripresa la reazione dei versiliesi, con i gol biancocelesti firmati dalla tripletta di Maldini, l’ultimo su punizione. La prossima partita, sempre se il Covid-19 darà tregua, è in programma domenica prossima al Casa Mora contro il Prato.

Serie B

La prima giornata sarà recuperata il 27 febbraio. Seconda giornata girone E: Orlando Focacceria Forte dei Marmi-Follonica 6-7 (giocata il 15/1), Spv Viareggio-Pumas Viareggio rinv. Al 26/1, Rizzo costruzioni Prato-Rotellistica Camaiore 2-3 (giocata il 16/1), Blue Factor Castiglione-Cgc Viareggio rinv. al 18/1. Terza giornata: Rotellistica Camaiore-Blue Factor Castiglione 6-6, Cgc Viareggio-Orlando Focacceria Forte dei Marmi 0-9, 2/2 Rizzo Costruzioni Prato- Spv Viareggio, 22/2 Follonica-Pumas Viareggio.

La classifica: 4 Rotellistica Camaiore, 3 Follonica, 1 Blue Factor Castiglione,

0 Rizzo Costruzioni Prato, Orlando Focacceria Forte dei Marmi, Spv Viareggio, Cgc Viareggio, Pumas Viareggio.

ROTELLISTICA CAMAIORE: Venè, Canali; M.Pardini, M.Raffaelli, Benedetti, Tirinnanzi, Larini, Farioli, Tarabella, Galleni. All. Bianchi.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: A.Donnini, Peruzzi Squarcia; F.Montauti, Santoni, Maldini, L.Perfetti, Cardi, E.Perfetti, Tognarini, Guarguaglini. All. A.Aloisi.

ARBITRO: Righetti di Sarzana.

RETI: pt (2-3) 6’33 E.Perfetti (C), 17’27 Tirinnazi (RC), 20’23 Guarguaglini (C), 21’58 rig. Farioli (RC), 23’31 Guaguaglini (C); st 1’44 M.Raffaelli (RC), 3’53 Maldini (C), 9’05 Benedetti (RC), 11’17 Pardini (RC), 11’37 pp Maldini (C), 14’08 pp Benedetti (RC), 15’52 pp Maldini (C).