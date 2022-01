Menta e rosmarino: gennaio il mese giusto per un periodo detox

GROSSETO – Allora, come sta procedendo questo gennaio? Quanti di voi hanno già preso in mano la dieta dello scorso anno per perdere un po’ di morbidezza lasciata dal panettone? Certo è che chili in più o no, gennaio è un mese ideale per buttar fuori un po’ di tossine da qualche stravizio o comunque anche da un periodo di trattamenti farmacologici, anche per la semplice influenza presa.

Per rimettersi un po’ nei ranghi per ritrovare la leggerezza non è consigliato il digiunare! È dannoso in quanto peggiora l’assetto ormonale in particolar modo dell’insulina e ci fa venire più fame rispetto ad una scelta più saggia e salutare come una dieta sana a base di ortaggi e frutta fresca ricca di vitamine e sali minerali che ci aiuta nella nostra fase di depurazione; io prediligo le verdure di stagione e del contadino a km zero e… ricordiamoci sempre che siamo quello che mangiamo, e che il cibo è davvero il nostro carburante.

Essendo già in dieta vi passo qualche consiglio che la mia nutrizionista mi ha dato, centrifugati al mattino con frutta di stagione, e il mio preferito è arancia, mela e zenzero. Se siete delle appassionate di centrifughe potete passare da noi in negozio e vi consigliamo dei prodotti da mettere all’interno per dare uno sprint sgonfiante o drenante. Ecco comunque una buona colazione da abbinare a quattro fette biscottate; come spuntino, al momento, prediligo ancora frutta fresca e a pranzo pesce al vapore o carne ai ferri, uova sode a vostra scelta da alternare e alla settimana di sette giorni inserisco solo tre volte un piatto di riso integrale con verdura di contorno. La sera, minestrone o vellutata, un bel piatto abbondante e un quadratino di parmigiano.

Questa, al momento, e la mia detox, naturalmente la sera alla tv vorrei tanto poter sgranocchiare qualche “troiaio”, chi non soffre della sindrome dello sganocchio alla tv la sera? Io resisto (spero) e mi consolo con una bella tisana di tiglio e camomilla o liquirizia e finocchio.

Ecco le tisane e le loro proporzioni:

TISANA contro il languore della sera

40 gr CAMOMILLA

40 gr TIGLIO fiori e braghe

20 gr ARANCIO fiori

TISANA SGONFIANTE E DIGESTIVA

50 gr LIQUIRIZIA radice

20 gr FINOCCHIO semi

20 gr ANICE semi

10 gr MELISSA

È importante riuscire a integrare la nostra detox con tisane sia per bere che per “ripulire ed eliminare” le nostre tossine.

Tra le bevande da sorseggiare nell’arco della giornata ho pensato di farvi inserire del tè verde.

A me, sinceramente, il tanto prestigioso tè verde non piace così da solo, lo amo aromatizzato al gelsomino e me lo concedo al mattino, mente per il pomeriggio o comunque da bere un litro durante la giornata ve lo consiglio abbinato a del finocchio in semi. Anche in parti uguali o magari così ripartita

50 gr di finocchio semi

40 gr di te verde gunpower

10 gr di ortica foglie

Questa miscela, che ho chiamato Tisana della linea, e che ho elaboato in questi giorni, oltre a stimolare la depurazione, il drenaggio, ha tutti i principi antiossidanti del tè… “non vi svelo la ricetta segreta della vostra streghetta della paletta” ma potete chiamarmi per saperne di più al numero 351-6888587.

Per aiutare a sostenere il lavoro del fegato vi consiglio:

Tarassaco,

Cardo mariano,

Carciofo

Da prendere sia in estratto fluido o compresse almeno per tre settimane. Ecco anche un piccolo esempio di tisana detox da bere al mattino magari prima della colazione

TISANA DEPURATIVA

25 gr BARDANA radice

15 gr TARASSACO radice

15 gr LIQUIRIZIA radice

25 gr CARCIOFO foglie

20 gr BETULLA foglie

Questa è una tisana amarina, ma efficace da morire come depurativa.

Occhio al consumo di sale, zucchero, caffè, alcool latticini e cibi confezionati.

Perché procedere ad un periodo detox?

I motivi sono davvero molteplici:

Perdita di peso

Sgonfiare la pancia

Migliorare la digestione

Migliorare il problema della stitichezza

Contrastare la ritenzione idrica

Migliorare l aspetto di pelle e capelli

Aumentare il grado energetico del nostro fisico

Rafforzare il nostro sistema immunitario

Ricordiamoci di fare dell’attività fisica, anche una passeggiata, e nell’occasione potete passare a trovarmi.

VI CONSIGLIAMO: se non siete esperti di non andare a raccogliere le piante in natura per non rischiare errori, e di affidarvi sempre al vostro erborista di fiducia. Quelli che vi proponiamo non sono consigli medici, quindi, specie per patologie specifiche, fate sempre riferimento al vostro medico curante prima di assumere qualunque prodotto.

*L’autrice Serena Remi, nata a Gavorrano, da 29 anni lavora nel settore del benessere come erborista e venditore al dettaglio di prodotti a scopo salutistico. La potete trovare nell’erboristeria “Menta&Rosmarino” a Grosseto, in via Calabria 21, angolo via Emilia.

Info sulla pagina facebook: Menta&Rosmarino