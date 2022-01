Impresa Blue Factor Castiglione, Forte dei Marmi abbattuto nonostante le assenze

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Impresa della Blue Factor Castiglione, che in piena emergenza uomini non lascia scampo all’Sgs Forte dei Marmi: al Casa Mora finisce 6-2 per i biancocelesti, nella prima giornata del girone di ritorno. Dopo la lunga pausa il Castiglione si è ripresentato con tre assenze pesanti: fuori capitan Gigi Brunelli per un brutto infortunio alla caviglia che forse potrebbe essergli costato l’intera stagione, e poi assenti per il Covid-19 Carlo Gucci e Alberto Cabiddu. Il Castiglione si è affidato così ai giovanissimi che hanno risposto alla grande, rendendo la serata forse ancor più bella, anche perché il Forte dei Marmi aveva perso solo la gara d’andata proprio contro i castiglionesi e si presentava battagliero alla vigilia.

A trascinare i biancocelesti il solito Federico Buralli, che ha onorato la fascia di capitano con un poker che ha annichilito i rossoblù versiliesi. La prima rete di Buralli con una ventola da sinistra che non lascia scapo a Taiti. Il raddoppio di Maldini con un altro bolide dal limite dopo essersi ben liberato. Buralli inventa ancora da sinistra e dopo uno slalom piazza la pallina all’angolino per il 3-0 che manda le squadre al riposo. Ci si aspetta la reazione del Forte nella ripresa, ma dopo appena 5 secondi il Castiglione cala il 4-0: tiro di Buralli e tocco al volo di Maldini spalle alla porta. Una rete che spezza le gambe agli ospiti. Anche perchè Saitta quando è chiamato ad intervenire è granitico: Davide Deinite riesce però a bucare il portierone castiglionese su punizione, blù a Brando Santoni.

Buralli mette dentro il 5-1 anche lui su punizione per il 10 fallo ospite. Davide Deinite si ripete dopo aver fallito un’altra punizione, blù a Filippo Montauti, siglando il 5-2 in power play, anche se Saitta si lamenta per un tocco con il pattino dell’avversario prima del tiro. Nel finale Bracali da soddisfazione a Diego Guarguaglini e Samuel Cardi con Buralli che completa il suo lavoro per il 6-2 finale. Castiglione che torna al secondo posto in classifica ma con due gare in meno, scavalcando proprio il Forte.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: M.Saitta, A.Donnini; Piro, Maldini, Buralli, Cardi, Guarguaglini, Santoni, F.Montauti, Perfetti. All. Bracali.

SGS FORTE DEI MARMI: Taiti, G.Giorgi; Barbani, A.Deinite, D.Deinite, Maggi, Petrocchi, Poletti, Ballestero, Ninci. All. Biagi.

ARBITRO: Toti di Salerno.

RETI: pt (3-0) 5’50 Buralli (C), 17’58 Maldini (C), 21’39 Buralli (C); st 0’05” Maldini (C), 12’32 pp D.Deinite (FM), 12’56 pp Buralli (C), 18’51 D.Deinite (FM), 21’18 Buralli (C).

Serie A2

Le gare della 10a giornata: Blue Factor Castiglione-Sgs Forte dei Marmi (6-2),

Prato Startit-Indeco Afp Giovinazzo 2-4, Rotellistica Camaiore-Cgc Viareggio 2-5,

Alice Grosseto-Gamma Innovation Sarzana (23/1 ore 18). Riposa Decom Roller Matera.

Classifica serie A2 girone B: 22 Sarzana (9), 18 Castiglione (7), 17 Forte dei Marmi (9), 15 Cgc Viareggio (8), 12 R.Matera (7), 10 Afp Giovinazzo (8), 9 Rotellistica Camaiore (8), 4 Alice Grosseto (8), 0 Prato (10). Marcatori g.B: 23 Vargas (R.Matera), 20 Buralli (Castiglione), 16 E.Cinquini (Sarzana) e Pistelli (Sarzana), 13 D.Deinite (Forte Marmi).

Serie B

La prima giornata sarà recuperata il 27 febbraio. Seconda giornata girone E: Orlando Focacceria Forte dei Marmi-Follonica 6-7 (giocata il 15/1), Spv Viareggio-Pumas Viareggio rinv. Al 26/1, Rizzo costruzioni Prato-Rotellistica Camaiore 2-3 (giocata il 16/1), Blue Factor Castiglione-Cgc Viareggio rinv. al 18/1. Terza giornata: 23/1 Rotellistica Camaiore-Blue Factor Castiglione, 23/1 Cgc Viareggio-Orlando Focacceria Forte dei Marmi, 2/2 Rizzo Costruzioni Prato- Spv Viareggio, 22/2 Follonica-Pumas Viareggio. La classifica: 3 Rotellistica Camaiore e Follonica, 0 Rizzo Costruzioni Prato, Orlando Focacceria Forte dei Marmi, Blue Factor Castiglione, Spv Viareggio, Cgc Viareggio, Pumas Viareggio.