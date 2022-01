Coronavirus: 562 nuovi positivi in Maremma. Stabili i ricoveri: in ospedale ci sono 56 pazienti

GROSSETO – Sono 562 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Grosseto nelle ultime 24 ore. Di questi 224 sono stati registrati nel comune capoluogo. In totale i tamponi effettuai sono 3.228.

In totale ad oggi le persone in carico alla Asl sono in provincia di Grosseto 4889, mentre le persone i quarantena per contatto stretto sono 2309.

La situazione in ospedale – Restano stabili i ricoveri: al Misericordia ci sono 56 pazienti. Di questi 47 persone si trovano in area medica, mentre quelle più gravi, e sono 9, si trovano in terapia intensiva.

Ecco il report completo con tutti i dati:

Totale Posti letto occupati Note Arezzo Pazienti ricoverati in Bolla Covid San Donato Arezzo 32 Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 65 % non è vaccinato, circa il 35% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. TI Covid San Donato Arezzo 8 Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 65 % non è vaccinato ed il 35% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse Grosseto Bolla Covid Misericordia Grosseto 47 Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 65 % non è vaccinato, circa il 35% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. TI Covid Misericordia Grosseto 9 Dei pazienti ricoverati in T.I. covid l’ 85% non è vaccinato ed il 15% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse .

Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati esclusivamente per sintolatologia Covid:

Provincia Domenica 16 gen Lunedì 17 gen Martedì 18 gen Mercoledì 19 gen Giovedì 20 gen Venerdì 21 gen Sabato 22 gen Domenica 23 gen Arezzo 59 57 52 50 52 51 50 40 Grosseto 54 55 55 56 55 55 54 56 Totale ASL 113 112 107 106 107 106 104 96

Aggiornamento sui ricoveri di degenza ordinaria per pazienti ricoverati non per sintomatologia covid ma per altre patologie e risultati positivi al momento del ricovero.

Lunedì 17 gen Martedì 18 gen Mercoledì 19 gen Giovedì 20 gen Venerdì 21 gen Sabato 22 gen Domenica 23 gen Arezzo ospedale San Donato 13 11 13 9 11 11 15 Grosseto ospedale Misericordia 7 7 5 5 4 5 5

Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive provincie.

Provincia Numero di Persone Guarite Arezzo 951 Siena 622 Grosseto 693 Totale 2266

Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie.

Provincia Tamponi molecolari Tamponi Antigenici Totale Tamponi Arezzo 1839 4207 6046 Siena 1192 2665 3857 Grosseto 1171 2057 3228 Totale 4202 8929 13131

Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie

Asl TSE 2174 Provincia di Arezzo 946 Provincia di Siena 508 Provincia di Grosseto 562 Extra USL 158

Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie. Distribuzione per classi di età.

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Non disponibile Arezzo 299 125 244 142 52 27 57 Grosseto 157 69 155 98 42 22 19 Siena 176 65 129 73 29 16 20 ASL TSE 632 259 528 313 123 65 96

Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Grosseto

Comune Tamponi positivi Arcidosso 10 Campagnatico 7 Capalbio 10 Castel Del Piano 12 Castell’Azzara 7 Castiglione Della Pescaia 13 Cinigiano 8 Civitella Paganico 2 Follonica 67 Gavorrano 16 Grosseto 224 Isola Del Giglio 2 Magliano In Toscana 8 Manciano 18 Massa Marittima 17 Monte Argentario 40 Monterotondo Marittimo 1 Montieri 1 Orbetello 21 Pitigliano 13 Roccalbegna 3 Roccastrada 12 Santa Fiora 8 Scansano 13 Scarlino 13 Seggiano 4 Sorano 12

Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive provincie.

Provincia Numero di Persone prese in carico Arezzo 7558 Siena 5711 Grosseto 4889 Totale 18158

Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive provincie

Provincia Numero di Persone prese in carico Arezzo 5105 Siena 4661 Grosseto 2309 Totale 12075

Numero di persone con COVID 19 decedute nelle strutture ospedaliere ASL TSE