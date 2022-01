Vede i carabinieri e scappa. Lo inseguono dietro al centro commerciale

GROSSETO – Aggiornamento ore 19.11: Sembra che sull’uomo arrestato oggi pomeriggio dai carabinieri pendesse un’ordinanza di custodia cautelare visto che l’uomo avrebbe gestito alcuni “spaccini” che vendevano droga per lui.

L’uomo era a bordo di un motorino elettrico quando è stato riconosciuto da uno degli uomini del Radiomobile che stava pattugliando la zona. Quando ha capito che l’avevano riconosciuto si è dato alla fuga prima nelle vie dietro al centro commerciale, e poi in un campo sempre inseguito dai carabinieri a cui anche alcuni cittadini hanno indicato la via di fuga.

Quando è finito in un campo lavorato ha lasciato il motorino e ha proseguito a piedi sempre con alle costole gli uomini dell’Ama che alla fine l’hanno arrestato.

News ore 18.29: Una fuga a perdifiato, sino a quando non è stato arrestato. L’inseguimento è iniziato in auto e terminato nel campo, quando due carabinieri hanno acciuffato un uomo, straniero, probabilmente tunisino.

Secondo alcuni testimoni l’uomo alla vista dell’auto dei carabinieri avrebbe iniziato a correre cercando di far perdere le proprie tracce nei campi dietro al centro commerciale Maremà.

L’auto dei carabinieri si sarebbe anche fermata per un guasto nell’inseguimento ma gli agenti non si sono dati per vinti. Sono scesi e hanno proseguito a piedi sino a fermare l’uomo.

Dopo l’arresto sul posto è giunta una seconda auto dei carabinieri e una della polizia municipale.