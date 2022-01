Sequestrati in una farmacia mille tamponi Covid non in regola

ORBETELLO – 1000 kit covid sequestrati e 2mila euro di multa alla titolare e all’amministratore unico della società che fa capo alla farmacia stessa.

Il controllo è stato fatto dai Nas, i carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità di Livorno. Si tratta di una campana messa a punto mensilmente dal comando carabinieri per la tutela della salute, che ha avuto, come principali obiettivi, farmacie e parafarmacie,

In questo ambito il controllo, con segnalazione di due persone, ha riguardato una farmacia di Orbetello.

Ad essere segnalati e multati la farmacista titolare dell’esercizio ispezionato, e l’amministratore unico della società che fa capo alla farmacia stessa.

Nel verificare gli articoli posti in vendita al pubblico, i militari hanno riscontrato infatti la presenza di kit per auto-test del Covid-19, i quali erano di produzione cinese e non riportavano le indicazioni obbligatorie, previste dalla normativa vigente, in lingua italiana.

I militari hanno quindi proceduto al sequestro cautelare di circa 1000 kit. Le sanzioni elevate ai due professionisti, invece, ammontano a circa 2mila euro: entrambi infatti ne rispondono, la prima per aver detenuto per la vendita, il secondo per aver commercializzato, prodotti non conformi alla normativa nazionale.

«Il prolungarsi dell’emergenza sanitaria determina, per i carabinieri del comando tutela salute, un costante impegno finalizzato a verificare, in maniera sempre più puntuale, che tutte le figure a vario titolo impegnate nel contrasto al coronavirus, offrano le migliori garanzie per la salvaguardia della salute dei cittadini» affermano dall’Arma.