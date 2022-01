La Fermana rimedia al 93′, pari beffardo per la Primavera del Grosseto

ROSELLE – Raggiunta nel recupero la Primavera del Grosseto, che impatta 1-1 in casa della Fermana nel primo impegno del 2022 valido come terza di ritorno. Partita animata, con le due sfidanti che si alternano nel gestire il gioco. Senza reti il primo tempo, mentre il secondo vede i grossetani più incisivi e in vantaggio con Veronesi. Columbu e compagni più volte in attacco ma al 93′, da un fallo laterale concesso un po’ generosamente, arriva il definitivo 1-1 firmato Cognigni.

FERMANA: Ajradinoski, Smerilli, Goxhaj, Rabini, Iulitti, Ponzielli, Giuggioloni, Vogt, Grassi, Cognigni, Iommi. A disposizione: Febbo, Ciccarilli, Boccanera, Crivellin, Mangiaracina, Amici, Capparuccini, Toscanella. All. Mercanti.

GROSSETO: Comi, Falconi, Mema, Begnardi, Veronesi, Testa, Cargiolli, Battistoni, Galli, Bruni, Columbu. A disposizione: Di Bonito, Passalacqua, Presicci, Conti, Tenci, Di Meglio, Carlucci. All. Consonni.

ARBITRO: Skura di Jesi assieme a Domenella e Belogi di Ancona.

MARCATORI: 16′ st Veronesi, 48′ st Cognigni.