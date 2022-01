Troppe code in città: il drive through si sposta al Palagolfo

FOLLONICA – Nuova location per la postazione drive through della Asl Toscana sud est a Follonica, che da domenica 23 gennaio sarà trasferita dal distretto sanitario in viale Europa al Palagolfo, in via Raffaello Sanzio.

Lo spostamento è stato deciso per consentire alle auto dei pazienti che si recano al drive per eseguire i tamponi anti-Covid di avere uno spazio maggiore per potersi accodare con ordine.

Infatti, alla luce dell’aumento considerevole di tamponi, la zona del distretto sanitario non risultava più adeguata a questa attività in quanto situata lungo una via molto transitata della città, dove le auto in attesa iniziavano a creare disagi alla circolazione urbana e al passaggio dei mezzi di soccorso che uscivano o entravano al distretto. La nuova disposizione risulta quindi logisticamente più funzionale e sempre facilmente accessibile per gli utenti.

La modalità per prenotare il tampone resta invariata, basta andare sul portale regionale https://prenotatampone.sanita.toscana.it/#/home, inserire i propri dati, il numero della richiesta del medico e scegliere “Follonica – impianto sportivo Palagolfo, via Raffaele Sanzio”.