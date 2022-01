Prima di ritorno contro l’Anzio per l’Atlante Grosseto, Izzo: «Posta in palio altissima»

GROSSETO – Partita molto impegnativa la prima di ritorno dell’Atlante Grosseto, che ritroverà il Città di Anzio, attualmente un punto avanti in classifica. Match particolare per i biancorossi, che dovranno anche “vendicare” la sconfitta dell’andata, 6-7, patita al termine di una gara molto maschia.

Morale alto in casa grossetana, dopo le due brillanti vittorie conseguite in quattro giorni contro Ternana e Domus Chia. “Veniamo da due impegni affrontati molto bene – ha commentato il tecnico Alessandro Izzo – seppur completamente diversi: contro la Ternana abbiamo mostrato personalità, qualità e anche l’arte di saper soffrire tutti insieme, mentre contro la Domus abbiamo gestito bene la gara, ovviamente sbagliando qualcosa in entrambe le situazioni, ma questo ci consentirà di crescere e migliorare sotto molti aspetti. Fin qui abbiamo fatto tutto il possibile per raggiungere un posto per la Coppa Italia e il 26 prossimo sapremo se siamo dentro, ma non è per noi una ossessione, ma semplicemente una grossa soddisfazione”.

“Il team laziale? E’ composto da un mix di tanti italiani e tre stranieri – ha continuato Izzo – e dovremo essere bravi, andranno limitati i loro pregi e sfruttati i loro punti deboli e noi abbiamo tutte le qualità necessarie per fare risultato. L’importanza della posta in palio è molto alta, i miei lo sanno bene, si stanno allenando forte nonostante qualche imprevisto di troppo, ma vogliamo iniziare alla grande il girone di ritorno al Palabombonera e per questo servirà una prestazione superlativa di cui sono sicuro”.

Questi i convocati: Joao, Pasquini, Tamberi, Bindi, Gianneschi, Agnelli, Lessi, Falaschi, Del Canto, Mateo, Nil e Morad. Queste le designazioni arbitrali: Bomboletti di Città di Castello e Roscini di Foligno; cronometrista Reali di Piombino. Il fischio d’inizio è domani sabato alle 15 alla Bombonera.