Posti letto Covid, Giuntini: «Non è vero che Vivarelli Colonna non è stato avvertito»

MASSA MARITTIMA – Anche il presidente del Coeso Società della salute Marcello Giuntini, interviene sulla riorganizzazione della rete ospedaliera che ha visto una presa di posizione critica da parte del sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna rispetto alle decisioni assente dalla Asl Toscana sud est.

«Non intendo entrare nel merito delle scelte della polemica rispetto alla riorganizzazione della rete ospedaliera – prosegue il sindaco di Massa Marittima Giuntini -, ma mi preme chiarire che non è vero quanto affermato dal sindaco di Grosseto Vivarelli Colonna rispetto al fatto che non sia stato avvertito delle scelte della Asl. Confermo infatti che la segreteria della presidenza della conferenza aziendale aveva mandato l’invito a partecipare alla Conferenza non solo ai presidenti delle zone distretto, ma a tutti i sindaci dei comuni sedi di presidi ospedalieri, quindi anche a Grosseto. In particolare sono state due le comunicazione arrivate di invito a partecipare: una per mail e una per pec, il 10 e l’11 di gennaio».