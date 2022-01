Il podcast del 21 gennaio – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 21 gennaio 2022" su Spreaker.

Il racconto della giornata: venerdì 21 gennaio 2022

La Toscana resterà in zona gialla. La decisione ufficiale arriverà stasera quando il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà l'ordinanza che definisce le fasce di rischio delle Regioni italiane. Ad oggi secondo i dati diffusi dall'Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, il tasso di occupazione dei posti letto in area Covid resta al 22%, mentre per le terapie intensive è al 26%. Entrambi i valori sono stabili rispetto alle ultime rilevazioni.

Ecco i dati sull'emergenza coronavirus – I nuovi casi registrati in Toscana oggi sono circa 13mila su quasi 73mila tamponi. Il tasso dei nuovi positivi resta intorno al 17%. Dati che da alcuni giorni si stanno stabilizzando facendo presupporre che si sia ormai raggiunto il picco dei casi e che la curva non stia più crescendo.

Secondo i dati della Regione in provincia di Grosseto ci sono 707 nuovi casi: di questi 256 sono stati registrati nel comune capoluogo.

I numeri dei vaccini: in totale in Toscana sono state somministrate 7.892.000 dosi. Di queste 1.614.000 sono dosi booster.

Adesso una notizia che ci riguarda da vicino. Chicche di Maremma, la nostra rubrica dedicata alle storie e alle leggende della nostra terra diventa un podcast. Domenica uscirà la prima puntata: la storia che vi racconteremo è una storia davvero straordinaria e parla dell'ultima esecuzione capitale in Maremma. Non vi sveliamo di più e vi diamo appuntamento a domenica sulle pagine de IlGiunco.net.