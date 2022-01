Nuove regole per gli odontotecnici: arriva il seminario gratuito promosso da Cna

GROSSETO – Un seminario formativo, articolato in tre incontri, per informare gli odontotecnici del Regolamento UE 2017/745 sui dispositivi medici su misura per uso odontoiatrico. Li organizza Cna Sno per i propri associati e le iscrizioni vanno presentate entro domani, venerdì 21 gennaio, contattando il coordinatore provinciale Davide Pecci (366-4386653).

“Il Regolamento – spiega Davide Pecci – ha modificato l’immissione, la messa a disposizione e la messa in servizio sul mercato europeo dei dispositivi medici per uso umano e dei relativi accessori, interessando quindi, anche la filiera del dentale”.

Le nuove disposizioni, inoltre, comportano anche dei cambiamenti sull’esecuzione di indagini e ispezioni sulla funzionalità e sicurezza clinica di dispositivi e accessori medici. In particolare sono previste misure più rigide per le procedure di valutazione di conformità, tracciamento e sorveglianza post-commercializzazione dei dispositivi.

“Un cambiamento – aggiunge Davide Pecci – che incide anche sull’esercizio del mestiere dell’odontotecnico, dato che prevede incombenze più severe in termini di controllo della qualità, prestazioni e sicurezza dei dispositivi su misura, ma rimangono ancora molte le incertezze dal punto di vista normativo. Per questo Cna Sno si è subito attivata per avere chiarimenti dal Ministero della Salute ma, nel frattempo, ha organizzato degli incontri per rispondere alle esigenze delle imprese associate”.

La partecipazione al seminario è gratuita e il percorso formativo si dividerà in tre giornate dedicate a: le nuove circolari del Ministero della Salute; il sistema di qualità aziendale e le procedure attuative: i programmi gestionali e i criteri del Mdr 2017/745.