L’almanacco del Giunco: il 20 gennaio prima partita di pallacanestro e l’insediamento dei presidenti Usa

Giovedì 20 gennaio, santi Fabiano papa e Sebastiano martiri. Accadeva oggi:

1156 – Secondo la leggenda, Lalli massacra con un’ascia il vescovo crociato inglese Enrico di Uppsala, sul ghiaccio del Lago Köyliönjärvi in Finlandia

1265 – A Westminster, il Parlamento di De Montfort tiene la prima seduta nell’omonimo palazzo, da allora conosciuto come Houses of Parliament

1320 – Il duca Ladislao I di Polonia (Władysław I Łokietek) diventa re di Polonia

1356 – Edward Balliol lascia il trono di re di Scozia

1523 – Cristiano II viene costretto ad abdicare da re di Danimarca e Norvegia

1667 – La Confederazione Polacco-Lituana cede Kiev, Smolensk, e l’Ucraina della riva sinistra all’Impero Russo con il Trattato di Andrusiv

1752 – Cerimonia della posa della prima pietra per la costruzione della “reggia” vanvitelliana di Caserta.

1792 – Luigi XVI è condannato a morte.

1801 – John Marshall viene nominato Giudice Capo degli Stati Uniti

1839 – Nella Battaglia di Yungay il Cile sconfigge l’alleanza peruviano-boliviana

1840

– Guglielmo II diventa re dei Paesi Bassi.

– Jules Dumont d’Urville scopre la Terra Adelia, Antartide

1841 – La Cina cede Hong Kong al Regno Unito

1858 – Il Papa Pio IX pubblica la Lettera Enciclica Cum nuper, sulle calamità naturali occorse nel Regno delle Due Sicilie, sulla necessità di sempre maggiore cautela nella scelta degli ordinandi, vista la cattiva condotta di certa parte del clero locale

1885 – L.A. Thompson brevetta le Montagne russe

1887 – Il Senato degli Stati Uniti permette alla Marina Militare statunitense di noleggiare Pearl Harbor come base navale

1892 – A Springfield, Massachusetts, viene disputata la prima partita ufficiale di Pallacanestro

1893 – A Caltavuturo vennero massacrati i contadini dei fasci siciliani in rivolta

1921 – Viene adottata la prima costituzione della Turchia, che porta modifiche fondamentali nella fonte e nell’esercizio della sovranità

1923 – Lettonia: la bandiera lettone, usata dal 18 novembre 1918, viene formalmente adottata dal parlamento nazionale

1936 – Edoardo VIII diventa re del Regno Unito dopo la morte del padre Giorgio V

1937 – Franklin Delano Roosevelt diventa per la seconda volta Presidente degli Stati Uniti. Con il suo secondo mandato inizia la prassi per cui ogni Presidente USA, una volta eletto, comincia il proprio mandato il 20 gennaio dell’anno successivo all’elezione.

1941 – Franklin Delano Roosevelt diventa per la terza volta Presidente degli Stati Uniti

1942

– Alla Conferenza di Wannsee (presso Berlino) i nazisti decidono di risolvere la questione ebraica con la soluzione finale

– Le forze terrestri giapponesi e thailandesi invadono la Birmania

1944 – Seconda guerra mondiale: La Royal Air Force bombarda Berlino con 2.300 tonnellate di bombe

1945 – Franklin Delano Roosevelt diviene presidente degli Stati Uniti per la quarta volta, è l’unico presidente a ricoprire la carica per più di due mandati

1949 – Harry S. Truman viene re-investito come 33º presidente degli Stati Uniti

1952 – Edgar Faure diventa Primo Ministro di Francia

1953 – Dwight D. Eisenhower diventa il 34º presidente degli Stati Uniti

1954 – Viene fondata la National Negro Network, composta da 40 stazioni radiofoniche

1957 – Dwight D. Eisenhower inizia il suo secondo mandato come presidente degli Stati Uniti

1958 – Elvis Presley riceve la cartolina di leva

1961 – John F. Kennedy diventa ufficialmente il 35º presidente degli Stati Uniti

1964 – Viene pubblicato Meet the Beatles!, il secondo album dei Beatles uscito negli USA. Il primo album è stato pubblicato 10 giorni prima con il titolo Introducing… The Beatles

1965 – Lyndon B. Johnson diventa il 36º presidente degli Stati Uniti

1967 – Viene pubblicato in Inghilterra l’album dei Rolling Stones Between the Buttons

1969

– Viene scoperta la prima pulsar, nella Nebulosa del Granchio

– Richard M. Nixon diventa il 37º presidente degli Stati Uniti

1973 – Richard M. Nixon inizia il secondo mandato come presidente degli Stati Uniti

1975 – Michael Ovitz fonda la Creative Artists Agency

1976 – Strage di Damur

1977 – Jimmy Carter diventa il 39º presidente degli Stati Uniti

1981 – Ronald W. Reagan diventa il 40º presidente degli Stati Uniti

1985 – Ronald W. Reagan inizia il secondo mandato come presidente degli Stati Uniti

1986 – Regno Unito e Francia annunciano i piani per la costruzione del Tunnel della Manica

1989 – George H. W. Bush diventa il 41º presidente degli Stati Uniti

1990 – In seguito a pogrom antiarmeni, Mosca dispiega l’Armata rossa a Baku

1993 – Bill Clinton diventa il 42º presidente degli Stati Uniti

1996 – Yasser Arafat è eletto presidente dell’Autorità palestinese

1997 – Bill Clinton inizia il secondo mandato come presidente degli Stati Uniti

1999 – Il China News Service annuncia nuove restrizioni governative all’utilizzo di Internet

2001

– George W. Bush diventa il 43º presidente degli Stati Uniti

– Il presidente delle Filippine Joseph Estrada viene spodestato dopo una rivolta non violenta durata 4 giorni; al suo posto sale al potere Gloria Macapagal-Arroyo

2005 – George W. Bush inizia il secondo mandato come presidente degli Stati Uniti

2009

– Barack Obama diventa il 44º presidente degli Stati Uniti. È il primo afroamericano eletto alla massima carica del paese.

– In Islanda le proteste dovute alla crisi finanziaria arrivano al loro culmine; a casa di ciò, il primo ministro Geir Haarde si dimetterà poco dopo

2013 – Barack Obama inizia il secondo mandato come 44º presidente degli Stati Uniti

2017 – Donald Trump diventa il 45º presidente degli Stati Uniti

2018 – Inizia negli Stati Uniti lo shutdown che si protrarrà fino al 23 gennaio

2021 – Joe Biden diventa il 46º presidente degli Stati Uniti

