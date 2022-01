Il Comune dona oltre 5000 mascherine agli studenti delle scuole elementari e medie

ROCCASTRADA – Nei prossimi giorni verranno distribuite a cura del personale scolastico le oltre 5000 mascherine di tipo Ffp2 che l’amministrazione comunale ha acquistato con lo scopo di farne dono ai ragazzi delle scuole elementari e medie dell’Istituto comprensivo di Roccastrada.

Le mascherine, per un quantitativo pari a 10 unità per ciascuno studente, verranno distribuite in tutti i plessi scolastici del Comune nei prossimi giorni. Lo scopo di questa donazione, oltre ad essere finalizzato quale sostegno ai ragazzi e alle loro famiglie, assumerà una valenza educativa in quella fascia di età dove la sensibilità è maggiore.

“Abbiamo pensato a questa donazione – queste le parole dell’assessora alla Pubblica Istruzione Elena Menghini -, in considerazione del fatto che le recenti disposizioni prevedono l’obbligo per i bambini utenti del servizio scuolabus di indossare le mascherine Ffp2, ma anche perché nelle classi dove si dovessero registrare dei casi di infezione, scatta l’obbligo di indossare questo tipo di mascherina. Ma, oltre all’aspetto formale legato alla imposizione delle norme, vogliamo dare un segnale agli studenti rispetto al fatto che l’emergenza sanitaria non è ancora terminata e che quindi occorre mettere in atto tutte quelle misure di salvaguardia e protezione che possono rivelarsi utili alla propria e alla altrui protezione”.

“Oltre a rinnovare l’invito alla vaccinazione che per i bambini e ragazzi nella fascia di età scolare sta procedendo molto bene – prosegue la vice sindaca Stefania Pacciani -, vogliamo cogliere l’occasione per trasmettere un messaggio ai ragazzi e alle loro famiglie sulla necessità di mettere in atto tutte quelle misure di protezione dettate dalle norme e dal buon senso. L’Amministrazione Comunale, con la donazione delle 10 mascherine Ffp2 a ciascuno studente delle scuole elementari e medie, anche questa volta intende fare concretamente la sua parte”.