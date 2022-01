Don Marco Gentile è guarito dal Covid: ripresa l’attività pastorale

GROSSETO – Don Marco Gentile, parroco dell’Addolorata che il 9 gennaio era risultato positivo al covid-19, si e negativizzato. Questo gli ha già consentito di riprendere l’impegno pastorale in mezzo alla sua comunità parrocchiale.

Ricordiamo che il parroco, come contatto di positivo, si era messo in isolamento volontario, in via precauzionale, già una settimana prima e aveva già ricevuto tutte le tre dosi di vaccino ed infatti non ha avuto particolari sintomi nel periodo in cui è stato positivo.