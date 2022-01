Dal tapis roulant alle bici da spinning: la palestra comunale si arricchisce di nuovi macchinari

MONTEROTONDO MARTITTIMO – Inaugurata nel 2020 la palestra comunale di Monterotondo Marittimo, da qualche giorno ha ampliato la gamma di macchinari e attrezzature a disposizione grazie ad un nuovo investimento del Comune. In particolare sono stati acquistati un tapis roulant, cinque biciclette da spinning, una panca piana con bilanciere, una stazione di cavi e un rack, due rastrelliere di manubri che vanno da 2 fino a 40 kg.

“L’investimento – spiega Emi Macrini, assessore comunale al Bilancio – è di circa 18mila euro coperti da un finanziamento regionale di 75mila, che il Comune ha richiesto e ottenuto dalla Regione per completare l’allestimento della palestra e per realizzare all’esterno una parete da scalata che presto sarà resa fruibile”.

“Riteniamo la pratica sportiva un elemento fondamentale per garantire la salute psicofisica a qualsiasi età e quindi una migliore qualità della vita dei cittadini – commenta Giacomo Termine, sindaco di Monterotondo Marittimo –. Pertanto il Comune si è impegnato in questi anni per potenziare l’offerta sportiva sul territorio con spazi qualificati e sicuri. Stiamo ultimando l’intervento all’esterno che consentirà presto di inaugurare anche la parete da scalata. L’auspicio è quello di incentivare in questo modo la pratica regolare dell’attività fisica. Oltre al fitness, questi macchinari sono importanti per gli esercizi preparatori alle specifiche discipline sportive”.

“Proprio per garantire a tutti la possibilità di frequentare la palestra – aggiunge il sindaco – il Comune ha scelto di tenere le tariffe basse. Per fare un esempio, l’ingresso giornaliero costa solo due euro e il mensile 20 euro. Ricordiamo che per accedere alla palestra è necessario il super green pass”.

Info: 3807939116 Claudio Giuntini.