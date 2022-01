Coronavirus: in Toscana 13.720 nuovi positivi su oltre 78mila tamponi

FIRENZE – I nuovi casi registrati oggi in Toscana sono 13.720 (ieri 12.564) su 78.441 test (ieri 73.504) di cui 22.921 tamponi molecolari e 55.520 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 17,49% (75,1% sulle prime diagnosi).

I vaccini attualmente somministrati sono 7.839.468.

Queste le consuete anticipazioni del presidente della Toscana, Eugenio Giani, sui dati di oggi in riferimento ai tamponi processati entro la mezzanotte.

Nel grafico l’andamento dei nuovi casi.

Nella tabella trovate i dati dei nuovi positivi per comune. In provincia di Grosseto ci sono 676 nuovi casi. Ecco l’elenco dettagliato per incidenza (numero dei positivi/100mila abitanti): 6 a Roccalbegna, 8 a Monterotondo Marittimo, 18 a Scarlino, 20 a Castel del Piano, 4 a Semproniano, 15 a Capalbio, 291 a Grosseto, 13 a Pitigliano, 49 a Orbetello, 14 ad Arcidosso, 68 a Follonica, 13 a Scansano, 24 a Gavorrano, 7 a Santa Fiora, 20 a Castiglione della Pescaia, 23 a Massa Marittima, 6 a Cinigiano, 28 a Monte Argentario, 8 a Magliano in Toscana, 2 a Seggiano, 15 a Roccastrada, 12 a Manciano, 2 all’Isola del Giglio, 4 a Civitella Paganico, 4 a Sorano, e 2 a Campagnatico.