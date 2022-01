Un intero quartiere al buio, la protesta dei residenti: «Da settimane senza luce»

GROSSETO – Recentemente sono giunte alla nostra redazione molteplici lamentele per le condizioni in cui versa, dal punto di vista dell’illuminazione, la zona di viale Michelangelo, parte di via Giotto e di piazza Donatello. Da qualche settimana pare – così come si evince anche dai social – che il quartiere in questione si trovi praticamente al buio.

Una situazione senza dubbio disdicevole, soprattutto quando – sempre secondo alcuni residenti della zona – le autorità competenti, seppur contattate, non abbiano effettivamente risolto la problematica.

“Che si attenda l’elezione del Presidente della Repubblica?”, ha scritto ironicamente un cittadino sui social in riferimento al superamento della questione. Ovviamente, la speranza è che nell’area possa tornare la luce al più presto. Anche perché, se una battuta è concessa, per eleggere Leone ci vollero ‘solo’ 23 scrutini.