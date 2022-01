Asl, ecco le associazioni abilitate a fare tamponi e vaccini. In Maremma si parte il 25 gennaio con i rapidi

GROSSETO – “Ad oggi, a chiusura delle procedure, sono stati 25 gli enti del terzo settore che hanno risposto alla manifestazione di interesse della Asl Toscana sud est per fare tamponi e vaccini”, recita così la nota della Usl di Grosseto.

“Per le associazioni e soggetti del terzo settore sarà, comunque, possibile aderire anche successivamente e l’elenco resterà in vigore fino al 31 dicembre 2022. In Provincia di Grosseto Anpas Pubbliche Assistenze Toscana e Croce Rossa Italiana inizieranno martedì 25 gennaio ad effettuare i tamponi antigenici rapidi, previa prenotazione sul portale regionale (https://prenotatampone.sanita.toscana.it/#/home) con regolare prescrizione medica, mentre per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado è possibile anche mediante accesso diretto per chi è in possesso di voucher rilasciato dalla Asl Tse”.

“Questo l’elenco dei luoghi, dei giorni e degli orari.

Anpas Sassofortino (Centro Civico piazza Garibaldi 3 – Sassofortino): orario 15.00/20.00 – Il lunedì il mercoledì e il venerdì;

Anpas Grosseto (Roselle via Batignanese): orario 8.00/13.00 – Il martedì il mercoledì ed il venerdì;

Anpas Pitigliano (via Brodolini 449 – ex distretto Usl): orario 15.00/18.00 – Il martedì e il giovedì;

Scarlino Soccorso (via Morandi 1 – Scarlino): orario 14.00/18.00 – Il martedì e il giovedì;

Anpas Massa Marittina (via Ximenes 67): orario 9.00/13.00 – Dal lunedì al venerdì;

Croce Rossa Follonica, Palagolfo: orario dalle 9.00 alle 13.00 – il mercoledì;

Croce Rossa Gavorrano (via Fratelli Bandiera – Bagno di Gavorrano): orario dalle 14.30 alle 18.30 – Il lunedì il giovedì e il sabato;

Croce Rossa Grosseto (via Mazzini): orario dalle 17.00 alle 22.00 – Il martedì e il giovedì;

Croce Rossa Grosseto (piazzale Aurelia Antica): dalle 17.00 alle 20.00 – Il lunedì il mercoledì e il venerdì;

Croce Rossa Ribolla (via Toscana 65 F/G): orario dalle 14.30 alle 16.30 – Il lunedì”, coclude la nota.