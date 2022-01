GROSSETO – Arriva in prestito dal Modena il nuovo mediano del Grifone: si tratta di Riliwan Mario Rabiu, nigeriano classe 2000. Il giovane centrocampista ha collezionato quest’anno sette presenze condite da un gol con la maglia dei canarini in Lega pro, oltre a tre presenze in Coppa Italia di serie C. Centrocampista difensivo, può giocare come mediano o mezz’ala di centrocampo e potrà dare una mano nel girone di ritorno a mister Maurizi.