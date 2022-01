Il trekking Uisp si sposta a Castell’Azzara: dodici chilometri e vari dislivelli

CASTELL’AZZARA – Domenica 23 gennaio struttura attività trekking Uisp di Grosseto ha in programma un’escursione nella zona di Castell’Azzara, in collaborazione con l’Ecosistema Comunale. Previsto un itinerario sulla via delle sorgenti del Monte Penna, con bei panorami che spazieranno fino all’arcipelago toscano. Il percorso di circa 12 chilometri si presenta impegnativo per i dislivelli.

Appuntamento in via Grieg-via Ravel a Grosseto entro le ore 8,45. Info Ecosistema Comunale 333 9860123 e Uisp 3703794027.