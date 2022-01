Il podcast del 18 gennaio – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 18 gennaio 2022" su Spreaker.

Il racconto della giornata: martedì 18 gennaio 2022

La cronaca. A partire dalla prossima settimana la Toscana rischia di passare in zona arancione, una possibilità concreta legata soprattutto al numero delle ospedalizzazioni dei pazienti Covid. Anche a Grosseto la situazione dei ricoveri è in evoluzione e l'ultimo dato aggiornato parla di 55 pazienti in ospedale, 47 in area medica e 8 in terapia intensiva. L'anno scorso in questo periodo i ricoveri totali erano 33, ma dall'analisi che abbiamo condotto si scopre che mentre nel 2021 finiva in ospedale il 16% dei positivi, oggi ci finisce l'1,3%. Dati che da soli spiegano quanto sia importante l'effetto della vaccinazione.

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus – I nuovi casi registrati in Toscana sono oltre 14mila su più di 93mila tamponi. Il tasso dei nuovi positivi è superiore al 15% e in diminuzione rispetto ai giorni scorsi.

Restano però molto alti anche i numeri del contagio in provincia di Grosseto dove la Regione registra per la giornata di oggi 736 nuovi positivi. Un dato che se confermato nel pomeriggio di oggi dalla Asl segnerebbe un nuovo record di casi in Maremma. Tra i comuni con più casi c'è il capoluogo con 281, Follonica con 94, Monte Argentario con 49, Orbetello con 48.

I numeri dei vaccini: in totale in Toscana sono state somministrate 7.763.000 dosi. Di queste 1.513.000 sono dosi booster.