Green pass: cosa cambia dal 20 gennaio per parrucchieri ed estetisti

GROSSETO – Da giovedì 20 gennaio, per andare dal parrucchiere e dall’estetista sarà necessario il Green pass. Basterà quello base, ovvero rilasciato anche a seguito di un tampone negativo (48 ore di validità per il test rapido, 72 per quello molecolare), non solo dopo aver contratto il Coronavirus o aver effettuato la vaccinazione anti-Covid (Green pass rafforzato o Super Green pass).

Da giovedì, dunque, parrucchieri ed estetisti dovranno controllare il possesso del certificato verde da parte dei clienti tramite l’app di verifica C19. Restano comunque validi tutti i protocolli anti-Covid tenuti finora, come l’obbligo della mascherina all’interno dell’esercizio commerciale e l’igienizzazione delle mani.

Il Green pass per il parrucchiere o per le altre attività di servizi alla persona non è obbligatorio per i bambini sotto i 12 anni.

L’obbligo di Green pass base per parrucchieri e centri estetici durerà almeno fino al termine dello stato di emergenza, ovvero il 31 marzo 2022.

Dall’1 febbraio, inoltre, entreranno in vigore ulteriori restrizioni per chi non ha il certificato verde, perché l’obbligo di green pass base sarà esteso a tutti i negozi e i centri commerciali, esclusi i supermercati, gli alimentari, le farmacie e i servizi essenziali che saranno definiti in questi giorni con un dpcm ad hoc.

Ecco allora in sintesi cosa resta immutato e cosa cambia tra il 20 gennaio e l’1 febbraio sul fronte Green pass:

GREEN PASS RAFFORZATO

Regole già in vigore

Green pass rafforzato per bar e ristoranti (anche all’aperto), alberghi, palestre e piscine (anche all’aperto), centri benessere, terme, cinema, teatro, luoghi di spettacolo, musei, mostre, feste, stadi, eventi sportivi, convegni, sagre, trasporti pubblici, impianti sciistici di risalita, centri sociali e ricreativi, sale scommesse;

GREEN PASS BASE

Regole già in vigore

Green pass base per andare al lavoro, all’università e per partecipare a concorsi pubblici.

Regole in vigore dal 20 gennaio

Green pass base per i clienti di parrucchieri, barbieri, centri estetici e servizi alla persona.

Regole in vigore dall’1 febbraio

Dall’1 febbraio green pass base per uffici pubblici, banche, poste, in tutti i negozi, eccetto supermercati, alimentari, farmacie e servizi essenziali. La lista completa sarà oggetto di un nuovo dpcm che uscirà nei prossimi giorni.