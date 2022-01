GROSSETO – Due incidenti a pochi metri di distanza. Martedì sfortuna questa mattina a Grosseto in via Aurelia Nord dove nel giro di pochi minuti e di poche centinaia di metri si sono verificati due incidenti.

In particolare il primo incidente è accaduto nello svincolo del sottopasso di Barbanella tra un furgone e un altro mezzo, mentre per il secondo si tratta di un tamponamento tra due auto su via Aurelia Nord tra il sottopasso e la rotatoria di intersezione con viale Uranio.

Di solito il traffico è molto intenso in quella zona della città la mattina perché da lì passano le arterie principali di scorrimento di Grosseto nord.

Per fortuna in entrambi i casi non si sono registrati feriti gravi. Nel primo incidente una persona è rimasta ferita ed è stata soccorsa in codice uno quindi con ferite molto lievi.

Sul posto per i rilievi la polizia municipale.