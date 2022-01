Pesca illegale: sequestrate nasse a 200 metri dalla spiaggia

PIOMBINO – Nella giornata di oggi, 17 gennaio, la motovedetta CP 2108 della Guardia Costiera di Piombino, impegnata nell’ordinaria attività di vigilanza della costa, ha individuato e sequestrato numerosi attrezzi da pesca impiegati illecitamente.

Si tratta di nasse, rinvenute in località “Carbonifera” nel Comune di Piombino, posizionate a circa 200 metri dalla costa.

I militari intervenuti hanno constatato che gli strumenti da pesca costituivano potenziale pericolo e sicuro intralcio per la navigazione e per le altre attività marittime, in quanto non debitamente segnalati. Inoltre si è rilevato che gli attrezzi in questione non erano correttamente marcati e ne era stato posizionato un numero superiore a quello massimo consentito dalla legge.

«Il nostro personale – afferma il Corpo delle Capitanerie di porto, Guardia Costiera – continuerà a monitorare costantemente questo fenomeno, al fine di garantire la sicurezza di tutti i fruitori del mare, la tutela dell’ambiente marino costiero nonché la sostenibilità dello sfruttamento della risorsa ittica».