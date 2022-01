Lavoro: manca personale in ambito turistico. Si cercano camerieri, personale in cucina e addetti ai ricevimenti

GROSSETO – Le aziende che operano nel campo del turismo cercano personale. Ecco le offerte per la Maremma. Per informazioni contattare il centro servizio Grosseto al numero 0564.416375 o via mail grosseto@ebtt.it o recarsi in via Monte Cengio 13/15 58100 Grosseto.

1) Albergo a Monte Argentario ricerca per la prossima stagione 2022 da aprile a ottobre stagione lunga con possibilità di alloggio un maitre e secondo maitre con esperienza nel settore e conoscenza delle lingue e gestione del settore sala , chef de rang con esperienza di gestione della sala e conoscenza della lingua inglese, un barman e un secondo barman con esperienza di cocktails e gestione del settore e conoscenza della lingua inglese, un portiere di notte turnante (si preferisce della zona ma si valuta alloggio) con conoscenza della lingua inglese ed esperienza nel settore e un addetto al ricevimento con esperienza nel settore;

2) Pubblico esercizio all’Alberese ricerca 1 aiuto cuoca con esperienza nel settore da marzo a ottobre pat b automunita (cod 13739);

3) Struttura alberghiera a Follonica ricerca un addetta al ricevimento con buono/ottimo tedesco e un addetto sala/bar zona follonica e limitrofi no alloggio da aprile a ottobre 2022 (cod 13775 e 13776) e sempre per la stagione da aprile a ottobre 2 addette alle pulizie sempre zona Follonica (cod 13845) e un pasticcere con esperienza nel settore si offre vitto e alloggio stagione lunga (cod 13869);

4) Albergo a Capalbio ricerca da aprile a ottobre si valuta alloggio un addetto al ricevimento con esperienza e inglese buono (cod 13796), un portiere turnante con copertura di giorno e anche alcune volte di notte con esperienza e lingua inglese (cod 13795), uno chef de rang con esperienza di gestione della sala (cod 13798)un sous chef con esperienza pluriennale (cod 13797) e cameriera ai piani orario di giorno (cod 13799 ) con esperienza;

5) Albergo a Grosseto ricerca un addetta centro benessere/estetista con preferibile diploma estetista del terzo anno orario part time tre giorni a settimana dalle 16.00 alle 21 (cod 13838);

6) Albergo nella zona di Scansano ricerca una reception con un po’ di esperienza in ambito amministrativo part time durante il periodo invernale full time per la stagione estiva conoscenza lingua inglese personale tra Grosseto e Scansano no alloggio pat b automunita (cod 13819);

7) Albergo nella zona dell’Argentario ricerca un tuttofare di albergo che dovrà occuparsi principalmente del trasfers dei clienti perciò richiesta pat b e addetto al servizio noleggio e bike orario mattine a pomeriggio contratto di 6 mesi non alloggio (cod 13846);

8) Pubblico esercizio a Magliano in Toscana ricerca un cameriere preferibile minima esperienza per i fine settimana in inverno e poi da aprile a ottobre per la stagione orario solo serale pat b automunito (cod 13867);

9) Pubblico esercizio a Talamone ricerca un cameriere con esperienza, un lavapiatti preferibile ma non indispensabile esperienza e un aiuto cuoco/a con esperienza da febbraio marzo per i weekend poi da aprile tutti i giorni orario serale solo nei weekend pranzo e cena no alloggio pat b automuniti (13870/13871/13872);

10) Pubblico esercizio a Grosseto ricerca urgentemente per una sostituzione una cameriera di sala anche minima esperienza orario su turni (cod 13976);

11) Stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca da marzo a settembre con due mezze giornate di risposo orario spezzato un aiuto cuoca con esperienza nel settore (cod 13966), una cameriera/e di sala con esperienza nel settore (cod 13967) e un bagnino con brevetto da giugno a settembre (cod 13968);

12) Albergo a Massa Marittima ricerca per 9 mesi da febbraio 2022 a novembre 2022 un cuoco con esperienza pranzo e cena (cod 13890) e una addetta reception con obbligatoria lingua tedesca pacchetto office e conoscenza gestionale preferibile (cod 13889) non si offre alloggio personale della zona o zone limitrofe;

13) Albergo di alto livello a circa 40km da grosseto ricerca due facchini ai piani con esperienza e conoscenza lingua inglese (cod 13981) e cameriere ai piani con esperienza (cod13980) no alloggio pat b automuniti da aprile a ottobre orario su turni o dalle 8.10 alle 15.10 o dalle 15.l10 alle 22.10;

14) Hotel zona Fonteblanda ricerca urgentemente da aprile a settembre 3 cameriere ai piani con esperienza nel settore orario dalle 8.30 alle 13.30/14.30 max pat b automunite (cod 13957);

15) Albergo a pochi chilometri da Grosseto ricerca una addetta reception orario 30h settimanali pat b automunita lingue tedesco e inglese da aprile a ottobre orario su turni possibilità di fare anche i weekend invernali (cod 13945);

16) Albergo a Orbetello ricerca da aprile a ottobre una reception con esperienza nel settore inglese e preferibile una seconda lingua orario continuato, un portiere turnante con turni di giorno e di notte con esperienza e conoscenza lingua inglese e un manutentore /tuttfare pat b automuniti;

17) Campeggio zona Castiglione della Pescaia ricerca da aprile a ottobre una addetta reception con esperienza e lingua inglese pat b automunita (cod 13847)e un’addetta pulizie sempre da aprile a ottobre pat b automunite (cod 13854);

18) Stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca per la prossima stagione da marzo a metà settembre con possibilità anche di alloggio cuochi, aiuto cuochi con esperienza nel settore e lavapiatti con minima esperienza nel settore (cod 13977,13978,13979).

