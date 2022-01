Inizio anno da applausi per la Track and Field: due titoli nazionali e tanta gloria fra marcia e cross

GROSSETO – Ottimo debutto stagionale per gli atleti dell’Asd Track&field Master Grosseto, impegnati in due importanti trasferte. A Pescara spazio ai marciatori dove si assegnavano i titoli italiani della 20km master. Due le maglie di campione: quella di Sandra Franceschini al primo tricolore F50 con il nuovo record provinciale sotto alle due ore e quella di Corrado Carbonaro, primo M75 con il nuovo record toscano; medaglia d’argento F35 per Michela Ambrosio con il tempo di 1h57’24”, ottimo per una master; e per Anna Bencivenga, seconda F55, per entrambe il record provinciale.

A Sinalunga prova regionale del cds assoluto di cross, con l’ambizioso obiettivo di essere la prima squadra maremmana a qualificarsi per le finali nazionali. La classifica parziale vede la T&F settima con le donne e decima con gli uomini, servirà una grande prova di gruppo nella gara del del 13 febbraio per raggiungere la Festa del cross di Trieste del 13 marzo. A livello individuale Marcella Municchi e Joachim Nshimirimana trascinano i compagni di squadra giungendo rispettivamente 20esima e 21esimo, ottime le debuttanti in maglia nero/oro Claudia Vincenti e Marika Di Benedetto al traguardo in 26esima e 34esima posizione; nove gli uomini totali T&F all’arrivo; punti per Gabriele Lubrano, 38esimo, e Cristian Fois, 49esimo; test in previsione dei cross master per un ritrovato Marco Rotelli 69esimo, Alessandro Masetti 71esimo, Gabriele Figara 71esimo, Claudio Nottolini 82esimo, Renzo Mauri 98esimo e Gianni Arezzini 106esimo.