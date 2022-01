Atletica Grosseto, buon debutto stagionale e personal best per Borzi e Iori

GROSSETO – Buona la prima della stagione per i giovani marciatori dell’Atletica Grosseto Banca Tema, impegnati a Pescara nella tappa inaugurale dei campionati italiani di società. Nei 10 chilometri under 20 si rendono protagonisti di un’ottima gara Thomas Borzi e Tommaso Iori, che finiscono praticamente appaiati in quinta e sesta posizione.

Piazzamenti di prestigio e anche notevoli progressi dal punto di vista cronometrico per entrambi, con il 18enne Borzi che chiude in 47’08” e mette a segno un ampio miglioramento sul record personale di 49’43” realizzato poco più di un anno fa. Molto promettente anche la prova dell’ex allievo Iori, classe 2004. Al debutto nella categoria juniores riesce a togliersi la soddisfazione di superare molti avversari, che invece lo avevano preceduto nella scorsa stagione, con il tempo di 47’09” per ritoccare il suo primato di 47’25” dimostrando la sua crescita sotto la guida tecnica di Fabrizio Pezzuto. Un bel modo per ripartire e creare le basi verso un ulteriore salto di qualità nei prossimi mesi. Esordio positivo nella nuova fascia di età per Matteo Pifferi, autore del crono di 53’27” piazzandosi al sedicesimo posto sui 10 chilometri allievi, alla prima esperienza sulla distanza, ma è l’ottavo tra gli atleti nati nel 2006 riscattando le opache prestazioni dell’anno scorso.

Al femminile, sempre nella categoria under 18, arriva 23esima Arianna Cipriani pagando un avvio troppo rapido con 1h06’17” che in ogni caso vale il personale migliorato di due secondi.