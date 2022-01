L’almanacco del Giunco: il 16 gennaio Jan Palach si dà fuoco in piazza e finisce la Prima Repubblica

GROSSETO – Domenica 16 gennaio, san Marcello I papa, il sole sorge alle 7.46 e tramonta alle 17.03. Accadeva oggi:

27 a.C. – Ottaviano ottiene il titolo di augusto dal Senato Romano

1120 – Concilio di Nablus, assemblea di prelati e nobili del crociato Regno di Gerusalemme, nella quale furono stabilite le prime leggi scritte del regno. Voti monastici dei Cavalieri templari, dinanzi al Patriarca di Gerusalemme Gormond de Picquigny.

1362 – Una delle più grandi mareggiate del Mare del Nord distrugge l’isola di Strand e la città di Rungholt

1547 – In Russia viene incoronato zar Ivan il Terribile

1556 – Carlo V cede le corone di Spagna, Castiglia, Sicilia e delle Nuove Indie al figlio Filippo II

1572 – Il Duca di Norfolk viene processato per tradimento, per il ruolo svolto nel Piano Ridolfi che mirava a ripristinare il cattolicesimo in Inghilterra

1581 – Il Parlamento inglese mette fuori legge la Chiesa Cattolica Romana

1605 – La prima edizione di El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha (Libro Primo del Don Chisciotte della Mancia), di Miguel de Cervantes, viene pubblicata a Madrid

1761 – I britannici strappano Pondicherry (India) ai francesi

1777 – Il Vermont dichiara l’indipendenza dallo Stato di New York

1780 – Rivoluzione Americana: Battaglia di Cape St. Vincent

1795 – I francesi occupano Utrecht, nei Paesi Bassi

1809 – I britannici sconfiggono i francesi nella Battaglia di La Coruña

1847 – John C. Fremont viene nominato Governatore del nuovo Territorio di California

1909 – La spedizione di Ernest Shackleton trova il Polo Sud magnetico

1916 – Nasce l’Associazione Scouts Cattolici Italiani

1919 – Il XVIII emendamento che autorizza il Proibizionismo, viene approvato dal Congresso degli Stati Uniti. Entrerà in vigore l’anno seguente, il 16 gennaio 1920

1920 – Entra in vigore negli USA il Proibizionismo

1938 – Memorabile concerto di Benny Goodman alla Carnegie Hall, con Gene Krupa alla batteria. Il pezzo finale è Sing, sing, sing (scritta da Louis Prima), che diventerà uno Standard jazz

1945 – Adolf Hitler si trasferisce nel suo bunker sotterraneo, il cosiddetto Führerbunker

1956 – Il Presidente dell’Egitto Gamal Abd el-Nasser promette di riconquistare la Palestina

1957 – Il Cavern Club apre a Liverpool

1969 – Lo studente cecoslovacco Jan Palach si dà fuoco in Piazza San Venceslao a Praga

1970 – Buckminster Fuller riceve la medaglia d’oro dall’American Institute of Architects

1977 – I Fratelli Marx vengono introdotti nella Motion Picture Hall of Fame

1979 – Lo Scià Mohammed Reza Pahlevi lascia l’Iran e si rifugia in Egitto

1991 – Gli Stati Uniti e 27 paesi alleati attaccano l’Iraq per l’invasione del Kuwait

1992 – Funzionari governativi e ribelli di El Salvador firmano gli Accordi di pace di Chapultepec, a Città del Messico, che pongono fine a 12 anni di guerra civile costata almeno 75.000 morti

1994 – Italia: il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro scioglie le Camere, finisce così la Prima Repubblica

1995 – Giappone: un violento terremoto colpisce la regione del Kansai, provocando più di 4 000 morti

1998 – La NASA annuncia che John Glenn ritornerà nello spazio con un volo dello Space Shuttle Discovery nell’ottobre di quell’anno

2002

– John Ashcroft annuncia che il cosiddetto “Talebano Americano”, John Walker Lindh, verrà processato negli Stati Uniti.

– Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite stabilisce all’unanimità un embargo sulle armi e il congelamento dei beni di Osama bin Laden, Al-Qaida, e dei Talebani restanti

2003

– Lo Space Shuttle Columbia decolla per la missione STS-107 che sarà la sua ultima. Il Columbia si disintegrerà in fase di rientro 16 giorni dopo

– Viene varata la legge anti-fumo dal parlamento italiano; questa legge impedisce di fumare negli spazi pubblici

2006 – Ellen Johnson Sirleaf giura come presidente della Liberia: è la prima donna eletta a diventare un capo di Stato in Africa

2016 – Un attentato terroristico in Burkina Faso in un hotel a Ouagadougou, causa 23 morti.

2021 – Viene fondata Stellantis, società di diritto olandese nata dalla fusione tra i gruppi FCA e PSA.

Fonte: il.wikipwdia.org