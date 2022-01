Coronavirus: oggi 534 tamponi positivi e 712 guariti in Maremma. 54 ricoverati

GROSSETO – Sono 534 i tamponi risultati positivi al Coronavirus oggi in Maremma su 2.475 test tra 1.194 molecolari e 1.281 antigenici. Si tratta dei tamponi processati sino alla mezzanotte. In tutta la Asl sud est sono 4.010 i nuovi positivi (774 su Arezzo, 533 su Siena e 712 su Grosseto, 152 extra Asl).

In Maremma 146 nuovi positivi rientrano nella fascia zero 18 anni. 712 le persone risultate guarite.

Attualmente sono 46 le persone ricoverate nella bolla Covid dell’ospedale Misericordia di Grosseto (dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 65 % non è vaccinato, circa il 35% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni), otto coloro che invece sono ricoverati in terapia intensiva (dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 100% non è vaccinato).

Per quanto riguarda i singoli comuni: dieci ad Arcidosso, sei a Campagnatico, otto a Capalbio, dieci a Castel del Piano, tre a Castell’Azzara, sette a Castiglione della Pescaia, quattro a Cinigiano, quattro a Civitella Paganico, 51 a Follonica, 16 a Gavorrano, 274 a Grosseto, sette a Magliano in Toscana, 14 a Manciano, 12 a Massa Marittima, 25 a Monte Argentario, uno a Monterotondo Marittimo, uno a Montieri, 22 a Orbetello, sei a Pitigliano, sette a Roccalbegna, 16 a Roccastrada, tre a Santa Fiora, undici a Scansano, tre a Scarlino, uno a Seggiano e 12 a Sorano.

3.843 le persone prese in carico dalla Asl, 1.219 coloro che sono in quarantena perché contatto stretto.

Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati per Covid:

Totale Posti letto occupati Note Bolla Covid San Donato Arezzo 46 Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 65 % non è vaccinato, circa il 35% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. TI Covid San Donato Arezzo 13 Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 65 % non è vaccinato ed il 35% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse Bolla Covid Misericordia Grosseto 46 Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 65 % non è vaccinato, circa il 35% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. TI Covid Misericordia Grosseto 8 Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 100% non è vaccinato .

Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati per Covid:

Provincia Domenica 9 gen Lunedì 10 gen Martedì 11 gen Mercoledì 12 gen Giovedì 13 gen Venerdì 14 gen Sabato 15 gen Domenica 16 gen Arezzo 52 50 57 58 57 57 61 59 Grosseto 48 49 53 53 54 52 52 54 Totale Asl 100 99 110 111 111 111 113 113

Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive provincie.

Provincia Numero di Persone Guarite Arezzo 1760 Siena 1538 Grosseto 712 Totale 4010

Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie.

Provincia Tamponi molecolari Tamponi Antigenici Totale Tamponi Arezzo 1650 3210 4860 Siena 1656 2646 4302 Grosseto 1194 1281 2475 Totale 4500 7137 11637

Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie

Asl TSE 1993 Provincia di Arezzo 774 Provincia di Siena 533 Provincia di Grosseto 534 Extra USL 152

Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie. Distribuzione per classi di età.

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Non disponibile Arezzo 201 145 165 149 46 37 31 Grosseto 146 105 118 101 43 14 7 Siena 158 75 124 95 44 28 9 ASL TSE 505 325 407 345 133 79 47

Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Grosseto .

Comune Tamponi positivi Arcidosso 10 Campagnatico 6 Capalbio 8 Castel Del Piano 10 Castell’Azzara 3 Castiglione Della Pescaia 7 Cinigiano 4 Civitella Paganico 4 Follonica 51 Gavorrano 16 Grosseto 274 Magliano In Toscana 7 Manciano 14 Massa Marittima 12 Monte Argentario 25 Monterotondo Marittimo 1 Montieri 1 Orbetello 22 Pitigliano 6 Roccalbegna 7 Roccastrada 16 Santa Fiora 3 Scansano 11 Scarlino 3 Seggiano 1 Sorano 12

Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive provincie.

Provincia Numero di Persone prese in carico Arezzo 7785 Siena 6234 Grosseto 3843 Totale 17862

Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive provincie

Provincia Numero di Persone prese in carico Arezzo 2195 Siena 2262 Grosseto 1219 Totale 5676

Numero di persone con COVID 19 decedute nelle strutture ospedaliere ASL TSE