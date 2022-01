Balducci dominatore a Porto Ercole, sua la seconda tappa del campionato mtb

PORTO ERCOLE – Mirco Balducci domina la seconda prova del trofeo d’inverno mountain bike Uisp. Il portacolori del Team Tondi Sport danza a Porto Ercole, facendo gara a sé, e bissando il successo della prima tappa a Cala Violina. Spettacolare la volata del secondo posto, con il padrone di casa Claudio Fanciulli (Mtbike Argentario) che la spunta su un ottimo terzo Federico Rispoli (D’Amico Um Tools) dopo un duello mozzafiato.

Davvero di qualità il lotto dei partecipanti sul percorso ben disegnato dall’Mtbike Argentario, con Alfredo Balloni (Balloni Academy) che arriva quarto, precedendo Roberto Leccadito (Wkr), l’altro argentarino Federico Rispoli (Team Giannini) rallentato da una caduta nell’ultimo giro, Francesco Bacci (Cores Dal Colle), Giulio Porciatti (Ciclissmo Bike Team), Andrea Bugliesi (Cicli Taddei), Alessio Brandini (Donkey Bike Club Sinalunga).

Per Balducci 2 minuti e 39 secondi di vantaggio sul secondo, nonostante un ultimo giro senza affanni. “La stagione è partita molto bene – racconta – con tre vittorie in altrettante gare disputate. Per questo devo ringraziare i miei compagni e lo sponsor che mi aiutano sempre”.

All’arrivo giungono in 54, con una settantina di iscritti. Nelle varie categorie vincono Porciatti (Elite), Bartalucci (M1), Fanciulli (M2), Balducci (M3), Bugliesi (M4), Claudio Boccini, Vo2 Cycling Teanm (M5), Brandini (M6), Alessandro Castellucci, Team Bike Orbetello (M7), Gianfranco Giustarini, Mbm (M8), Benedetta Toschi, Jacopo Morini, Mbm (Giovani), Bombardier (Donne).

Dopo l’annullamento della tappa di domenica 23 gennaio a Orbetello, la terza prova è il 30 gennaio con la crono di Monte di Muro.