Domus Chia strapazzato, quinto successo stagionale per un Atlante “ringiovanito”

GROSSETO – Quinto centro stagionale per l’Atlante Grosseto, che si divora la cenerentola Domus Chia con una rosa infittita di Under 19. Il punteggio finale di 9-2 la dice lunga sulla prestazione in discesa dei grossetani (privi all’ultimo dell’esperienza di Baluardi), autori di un match a senso unico. Primo tempo scandito dalle doppiette di Morad e Mateo, a segno nei primi otto minuti di gara anche grazie ad una massima punizione.

Nella ripresa i sardi riducono il passivo con Boi e Cossu al 6′ e al 13′ ma i padroni di casa dilagano con Gianneschi, Falaschi (autore di due centri fra il 12′ e il quarto d’ora) e ancora Morad. Nel finale, autorete del portiere isolano Cossu.