Derby di bassa classifica contro il Prato per il Circolo Pattinatori Alice

GROSSETO – Riprende il cammino del campionato di serie A2 di hockey pista con il Circolo Pattinatori Alice Grosseto impegnato domenica alle 18 alla pista Mario Parri di via Mercurio contro il fanalino di coda Prato Startit. Per i ragazzi allenati da Michele Achilli sembra l’occasione giusta per tornare a muovere la classifica, dopo aver collezionato un solo punto lo scorso 21 novembre contro il Roller Matera (5-5). I biancorossi, che prima della sosta hanno perso con l’onore delle armi sulla pista del Cgc Viareggio, hanno bisogno di un’iniezione di fiducia per il girone di ritorno, nel quale cercheranno di sfruttare maggiormente le occasioni. La formazione avversaria, guidata da Enrico Bernardini, è a secco di punti, ma recrimina per alcune sconfitte di misura, a cominciare dallo 0-1 contro il Viareggio e dal 7-8 sulla pista della capolista Sarzana, arrivato a 21 secondi dalla fine, dopo essere stata in vantaggio per 7-3 a sette minuti dalla fine.

Ad Alice brucia invece soprattutto la sconfitta contro il Forte dei Marmi, arrivata nei minuti finali della ripresa dopo aver condotto fino al 3-2.

Mister Achilli deve fare a meno di Marco Bianchi, impegnato per un paio di mesi negli Stati Uniti per lavoro, e del portiere Raffaello Ciupi, ancora convalescente. Questi i convocati: Bruni, Marinoni; Achilli, Alfieri, Bardini, Leonardo Ciupi, Salvadori (miglior realizzatore della squadra con 6 reti), Borracelli, Nerozzi, Rosati.

Il programma della 9a giornata d’andata: Rotellistica Camaiore-SGS Forte dei Marmi, Alice Grosseto-Prato Startit, Gamma Sarzana-CGC Viareggio. 26 febbraio: Blue Factor Castiglione-Decom Roller Matera.

La classifica: Sarzana 19 punti; Castiglione 15; Forte dei Marmi 14; Matera e Viareggio 12; Camaiore 9; Giovinazzo 7; Alice Grosseto 1; Prato 0.