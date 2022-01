Circolo Pattinatori pronto per l’imbattuta Trissino, Paghi: «Partiamo per fare bene»

GROSSETO – Torna in pista il Circolo Pattinatori Edilfox dopo tre settimane di sosta del campionato di serie A1. I ragazzi di Federico Paghi saranno impegnati domenica alle 18 sul campo dell’imbattuta capolista GSH Trissino, quintetto che ha dominato la prima parte di stagione. Il peggior avversario che potesse capitare sulla strada di Saavedra e compagni, anche se i biancorossi sono pronti all’ennesima battaglia e si presentano in Veneto forti di un sesto posto che ha già garantito un posto per le Finali di Coppa Italia, che scatteranno a marzo con la disputa dei quarti di finale. Un piazzamento che tra l’altro può essere migliorato nei recuperi dell’andata contro Bidielle Correggio (23 febbraio alla pista Mario Parri) e a Forte dei Marmi (26 febbraio).

“Si riparte con il botto – dice l’allenatore dell’Edilfox Federico Paghi – visto che facciamo visita al Trissino capoclassifica. Si spera che il nuovo anno inizi nel migliore dei modi, anche se la partita non è delle più facili. Noi comunque partiamo per fare bene. Tornare in pista dopo un mese di sosta? Ci sono delle incognite ma sono uguali per tutti. C’è maggiore consapevolezza da parte nostra, ma anche dalla parte del Trissino, ancora imbattuto. La nostra squadra rispetto alla prima gara della stagione è cresciuta tanto. Siamo in casa loro e il fatto di essere imbattuti darà sicuramente una spinta psicologica. Noi comunque, come è nostro costume, non ci nascondiamo e andiamo là per fare risultato, o almeno per vendere cara la pelle. In queste settimane abbiamo lavorato molto bene, con voglia, concentrazione, determinazione”.

Il Grosseto dovrà recuperare nelle prossime settimane le ultime due partite del girone d’andata ma, come ricorda proprio Paghi, non sono le cinque dello scorso anno. Rosa al gran completo a Trissino, anche se Lorenzo Biancucci è appena rientrato in gruppo a seguito di uno stiramento inguinale.

All’andata (foto spalletta) l’Edilfox ha giocato alla pari con il quintetto allenato da Alessandro Bertolucci, perdendo per 3-1 (primo tempo 2-0) dopo aver disputato un grande match. Complessivamente sono undici i precedenti tra le due squadre: quattro le vittorie grossetane, sei quelle venete. Finì invece sul 2-2 la sfida del ritorno a Trissino nella stagione 1977.

Questi i convocati: Menichetti, Sassetti; Mount, Nacevich, Saavedra, Rodriguez, Paghi, Franchi, Cabella, Biancucci.

Il programma della 1a giornata di ritorno. Sabato: Galileo Follonica-Why Sport Valdagno, Wasken Lodi-Hp Matera, GDS Forte dei Marmi-Engas Vercelli, Gamma Sarzana-Telea Sandrigo. Domenica: Ubroker Bassano-Teamservicecar Monza, Gsh Trissino-Edilfox Grosseto, Bidielle Correggio-Tierre Montebello.

La classifica: Trissino 30*; Follonica 23*; Forte dei Marmi e Vercelli 21; Bassano 20*; Edilfox Grosseto 19; Lodi* e Sarzana 16; Montebello, Valdagno 12; Monza 11; Sandrigo 8; Correggio 7; Matera 0.

*una partita in meno

Marcatori: Mendez Ortiz (Lodi) 23, Nadini (Monza) e Francesco Banini (Follonica) 16, Neves (Sandrigo) 15, Saavedra (Grosseto) 14.