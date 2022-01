Weekend bianco per la Blue Factor Castiglione, serie B in pista martedì

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Pausa forzata per la Blue Factor di Massimo Bracali in serie A2. Sabato sera i biancocelesti dovevano ospitare il Decom Roller Matera per la nona e ultima giornata del girone d’andata, ma nei giorni scorsi la comunicazione della società della Città dei Sassi che annunciava la positività al Covid-19 di alcuni giocatori nel gruppo squadra, ha costretto la Fisr a rinviare la sfida. La partita sarà recuperata sabato 26 febbraio.

Posticipato anche l’esordio della Blue Factor di Carlo Gucci nel campionato di serie B: su richiesta del Cgc Viareggio la gara, valida per la seconda giornata (la prima giornata è stata posticipata al 27 febbraio) sarà giocata martedì 18, sempre al Casa Mora con inizio alle ore 20 arbitro Daniele Moretti di Follonica.

Serie A2

Le gare della 9a giornata: Rotellistica Camaiore-Sgs Forte dei Marmi (15/1), Alice Grosseto-Startit Prato (16/1), Gamma Innovation Sarzana-Cgc Viareggio (16/1), Blue Factor Castiglione-Decom Roller Matera il 26/2.

Classifica serie A2 girone B: 19 Sarzana (8), 15 Castiglione (6), 14 Forte dei Marmi (7), 12 R.Matera (7) e Cgc Viareggio (6), 9 Rotellistica Camaiore (6), 7 Afp Giovinazzo (7), 1 Alice Grosseto (7), 0 Prato (8). Marcatori g.B: 23 Vargas (R.Matera), 16 Buralli (Castiglione), 15 E.Cinquini (Sarzana), 11 Pistelli (Sarzana) e Milani (R.Camaiore), 10 Gual (Forte dei Marmi).

Serie B

Seconda giornata girone E: Orlando focacceria Forte dei Marmi-Follonica, Spv Viareggio-Pumas Viareggio, Rizzo costruzioni Prato-Rotellistica Camaiore, Blue Factor Castiglione-Cgc Viareggio.

La ripresa del settore giovanile è prevista a fine mese con l’inizio dei campionati Under 19, Under 17, Under 15 e Under 11.