Le ragazze della Gea contro la big Prato con appena sette giocatrici a referto

GROSSETO – Riprende sabato sera con salto a due alle 21,15 il cammino della Gea Basketball Grosseto nel campionato di serie B femminile. Le ragazze di Luca Faragli, con sole sette giocatrici, si presentano sul parquet di una delle big del girone, la P.F. Prato, formazione che in questo girone di ritorno cercherà di recuperare il terreno perso per giocarsi un posto in serie A2.

Il quintetto grossetano, che ha effettuato pochissimi allenamenti in queste tre settimane di sosta, a causa della sospensione precauzionale decisa dal presidente David Furi, alla luce dell’aumento dei contagi, avrà dunque solo come obiettivo di ritrovare il ritmo gara, in attesa di riprendere la normale attività e provare a giocarsi la salvezza nelle rimanenti gare di regular season e nei playout.

“Nelle ultime gare prima della sosta – fa presente il coach Luca Faragli – la squadra ha fatto vedere importanti miglioramenti, sia in difesa che nello svolgimento del gioco, che è apparso più fluido e incisivo. La trasferta di Prato non fa certamente testo, anche se giocheremo alla morte con le giocatrici che abbiamo a disposizione”.

Lunghissima la lista delle assenti: Cipolletta, Bellocchio, Vallini, Di Stano, Tamberi, Simonelli, Panella, Pepi. Per riuscire ad andare a Prato il tecnico ha dovuto convocare le tre giocatrici del 2007, Nunziatini, De Michele e Faragli.

Le convocate: Erika Lambardi, Martina Moscatelli, Myriam Perillo, Fabiana Nermettini, Clara Nunziatini, Chiara De Michele, Giulia Faragli.

Il programma della 2a di ritorno: P.F. Prato-Gea Grosseto, Number 8 San Giovanni Valdarno-Academy La Spezia, Costone Siena-Baloncesto Firenze. Rinv.: Le Mura Lucca-Unicusano Pielle Livorno (16/2), Sisas Perugia-Basket Pontedera (3/2), Jolly Acli Livorno-Fotoamatore Florence (30/6).

La classifica: Jolly Livorno 22; Perugia, San Giovanni Valdarno 16; La Spezia, Pielle Livorno 14; P.F. Prato 12; Baloncesto, Siena, Pontedera 10; Lucca 6; Florence 2; Gea Grosseto 0.