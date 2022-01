Il podcast del 14 gennaio – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 14 gennaio 2022" su Spreaker.

GROSSETO - Le news della Maremma anche in podcast. Direttamente dalla redazione de IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, tutti i giorni le notizie della provincia di Grosseto, aggiornate in tempo reale, da ascoltare sempre e dovunque: da computer, tablet e smartphone. E da oggi ci trovare anche su Spotify.

IlGiunco.net. Raccontiamo la Maremma. Sempre. Qui trovate tutte le puntate: LINK

Il racconto della giornata: venerdì 14 gennaio 2022

La cronaca. Attacco “no vax” al nostro giornale. Ieri sera centinaia di commenti contro i nostri articoli sono stati postati nel giro di pochi minuti sui nostri canali. Commenti firmati dalle sigle riconducibili ai gruppi “no vax” che agiscono sopratutto su Telegram.

Ancora la cronaca. Torniamo a parlare della tragedia della Concordia. Una fiaccolata lungo il molo di Giglio porto e alle 21:45 il suono delle sirene di tutte le imbarcazioni dell’isola, l’ora esatta in cui 10 anni fa la nave da crociere della Cota urtò gli scogli delle Scole. Si sono concluse così le iniziative di commemorazione delle 32 vittime del naufragio all’Isola del Giglio ieri sera.

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus – I nuovi casi registrati in Toscana sono poco meno di 12 mila su 71mila tamponi. Il tasso dei nuovi positivi è superiore al 16%. Dati che rispetto a giorni scorsi sembrano stabili. La Toscana potrebbe aver raggiunto il picco di casi confrontando i dati con quelli della settimana scorsa quando si registravano ogni giorno nuovi positivi sopra i 15mila.

I nuovi positivi in provincia di Grosseto sono oggi 547. Crescono i ricoveri invece in ospedale: ci sono 54 pazienti in area Covid e 8 in terapia intensiva.

Parliamo di vaccini: in totale in Toscana sono state somministrate 7.618.000 dosi. Di queste 1.401.000 sono dosi booster.